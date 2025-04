Imprenditoria in lutto, se ne è andato Graziano Maestrelli

Sono ore di lutto per l'imprenditoria dell'Empolese Valdelsa e di tutta la provincia di Firenze. Se ne è andato Graziano Maestrelli, imprenditore di Empoli che più di mezzo secolo fa aveva creato a Signa la Lamintess.

L'azienda nel corso degli anni era diventata un punto di riferimento nella produzione di tessuti tecnici per capispalla imbottiti e abbigliamento sportivo, in molte persone sono passate dalla Lamintess e sui social stanno ricordando in queste ore Maestrelli.

Anche il sindaco di Signa Giampiero Fossi ha rivolto un pensiero a Graziano Maestrelli: "A nome mio personale, e di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo il cordoglio per la scomparsa di Graziano Maestrelli, fondatore dell’azienda Lamintess che, proprio quest’anno, festeggia sessant’anni. Nel ricordare le doti umani e professionali di Graziano Maestrelli, rivolgo alla famiglia, e a tutti i suoi collaboratori, il cordoglio più sincero".

Anche da parte della Xmediagroup le più sentite condoglianze alla famiglia Maestrelli.

