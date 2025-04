Guasto improvviso sulla rete idrica a Castelfiorentino

Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, oggi mercoledì 9 aprile sono in corso mancanze d’acqua nella parte del capoluogo a ovest della ferrovia, e in particolare nelle vie Bustichini, Duca D’Aosta, Gozzoli, Profeti, Sant’Antonio e in tutte le vie limitrofe.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 18, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa