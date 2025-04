Il Generale Lorenzo FALFERI lascia il comando della Legione Carabinieri “Toscana”, destinato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Questa mattina, alle ore 11.00, ha avuto luogo la cerimonia di cessione del comando della Legione Carabinieri “Toscana”.

Nel corso della cerimonia, presieduta dal Comandante Interregionale “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Aldo IACOBELLI, il Generale di Divisione Lorenzo FALFERI ha consegnato il vessillo del Comando al Vice Comandante, Col. Emilio MAZZA.

Il Generale FALFERI, nell’intervento di commiato, con forte emozione “ha ringraziato tutti i militari delle diverse articolazioni che operano in Toscana per il grande impegno quotidianamente profuso verso il prossimo e diretto a fornire risposte sempre più qualificate ed aderenti alle mutate esigenze di sicurezza del territorio e degli abitanti della Toscana. Il Generale ha inoltre ringraziato tutte le Autorità presenti per la fattiva e proficua collaborazione.

Il Generale di Divisione Lorenzo FALFERI lascia l’incarico, dopo circa un anno e mezzo, poiché destinato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma quale Capo del I Reparto.

Alla cerimonia erano presenti le principali Autorità civili, religiose e militari della Regione, una rappresentanza dell’Arma in congedo, tutti i Comandanti Provinciali della Toscana e una folta rappresentanza dei Carabinieri della regione, compresi i Carabinieri Forestali.

Notizie correlate