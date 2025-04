Venerdì 11 aprile alle ore 21.00 il Teatro delle Arti ospita Radio Clandestina , lo storico monologo di Ascanio Celestini , tratto dal libro “ L'ordine è già stato eseguito ” di Alessandro Portelli , vincitore del Premio Viareggio. Un evento imperdibile che restituisce voce alla memoria collettiva dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, attraverso una narrazione intensa, lucida, viva.

RADIO CLANDESTINA – LA MEMORIA IN SCENA

“A raccontare questa storia ci vuole un minuto, ma se la conosci, ci metti una settimana.” Con Radio Clandestina , Ascanio Celestini riporta in scena le voci e le storie vere raccolte da Portelli in circa 200 interviste. Una narrazione che parte da un evento preciso – l'attentato di via Rasella del 23 marzo 1944 e la rappresaglia nazista del giorno successivo, culminata nell'eccidio delle Fosse Ardeatine – per allargarsi a un affresco corale della città di Roma sotto l'occupazione, dei vent'anni di fascismo, dei cinque di guerra, della trasformazione urbana e sociale della capitale.

Celestini costruisce un racconto potente e coinvolgente, fatto di memoria e presenza, di voci popolari, di ricordi incisi nella pietra e nel linguaggio. Una scenografia essenziale, la luce di una lampadina, una voce magnetica: basta questo per accendere un mondo.

Venerdì 11 aprile, con lo spettacolo di Celestini, sarà un'occasione per vivere il teatro come luogo della memoria e dell'impegno civile, per lasciarsi attraversare da una storia che non appartiene solo al passato, ma ci parla ancora con forza, oggi.

Prima dello spettacolo, a partire dalle 19.30 , sarà possibile partecipare all'apericena “Degusto di gusto” direttamente a Teatro, con prodotti locali della Fattoria di Trecento e dell'Azienda Agricola La Ripa Verde.