'La Via Crucis': Mostra fotografica di Massimo Nardi all'Oratorio S. Giorgio a Montecalvoli

Dall' 11 al 21 Aprile presso l'Oratorio di S. Giorgio, in Via Indipendenza, nel borgo medievale di Montecalvoli, vivace frazione del Comune di S. Maria a Monte (Prov. di Pisa), si svolgerà una mostra fotografica dal titolo 'La Via Crucis'.

La mostra, promossa dall'Associazione per Montecalvoli, è un'occasione unica per immergersi nella cultura e nei riti della Settimana Santa che precede la Pasqua.

Si celebrano le 15 stazioni della 'Via Crucis' attraverso la fotografia documentata di Massimo Nardi, artista locale che ha ottenuto dalla F.I.A.F. l'onorificenza di due stelle, oltre a quella dell'A.F.I., che viene concessa a chi ha dimostrato particolare personalità, sotto il profilo artistico o di significato, con la propria produzione fotografica.

Si tratta di scatti particolari dove il Cristo è impersonato dallo stesso Nardi che, quindi, oltre ad essere il soggetto della foto ne è anche l'autore, il regista e lo scenografo. Inoltre, è lo stesso Massimo a crearne le scene compresa la ricostruzione degli oggetti che usa per realizzarle.

Per la serata inaugurale dell'11 Aprile, l'Oratorio di S. Giorgio farà da suggestiva cornice anche al tradizionale rito de La Via Crucis che sarà officiato alle ore 21.15

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate