La via Francigena per tutti grazie al Gruppo escursionistico GECO di Castelfiorentino

Sabato 12 aprile 2025 il Gruppo escursionistico GECO di Castelfiorentino Federazione Italiana Escursionismo accompagnerà un gruppo di cittadini disabili dell’Associazione Rugiada di Bagno a Ripoli e Incisa Valdarno accompagnati dal Gruppo Trekking Bagno a Ripoli su un tratto della Via Francigena Nuova che attraversava il Pian Grande con tappa al meraviglioso Castello di Oliveto nel comune di Castelfiorentino. L’itinerario inizia dall’incrocio su via Lucardese e via Pian Grande e sale su strada bianca al Castello di Oliveto compiendo una nello nel parco dell’azienda agricola. Al Castello saremo accompagnati nel suo interno dalla direzione che gentilmente ci ha ospitato dandoci anche la possibilità della visita della struttura. Da tantissimi anni il gruppo GECO con la sua lunga esperienza di alcuni soci maturata nel settore dell’integrazione sociale delle persone con disabilità organizza esperienze di cammino sulla Via Francigena.

Dopo il cammino sulla Via Francigena Nova il gruppo si riunirà al Circolo di Puppino per il pranzo conviviale di tutti i partecipanti, proseguendo poi alla visita della città di Castelfiorentino