Letteratura, a Pontedera è iniziato 'Ponte di Parole'

Oltre 60 eventi, più di trenta realtà culturali del territorio coinvolte e un cartellone che si articola su venti luoghi diversi della città. Ha preso il via ieri Ponte di Parole, in programma fino al 13 aprile a Pontedera. Quarta edizione del festival letterario diffuso dedicato ai libri e declinato in incontri con gli autori, ma anche in laboratori, letture e confronti. La prima giornata è stata subito partecipata ( in allegato le foto degli incontri con Saverio Tommasi da Vivo, quello con Valerio Aiolli alla biblioteca Gronchi e il gruppo del corso di scrittura con Sebastiano Mondadori a Villa Crastan ) e tanti sono ancora gli appuntamenti che, da oggi e fino a domenica, ospiteranno personaggi di primissimo piano del panorama letterario nazionale.

Tra gli autori presenti Maria Grazia Calandrone, Fabio Genovesi, SiMohamed Kaabour, Dacia Maraini, Piero Marrazzo, Annalisa Ambrosio, Tommaso Greco, Giulio Mozzi. E ancora Giulia Muscatelli, Christian Raimo, Luca Crescenzi, Michele Dantini, Marcello Fois, Alberto Grillo, Francesco Niccolini (il programma completo sulla pagina dedicata sul sito del Comune di Pontedera). Gli scrittori che hanno aderito sono in totale 36, "Per una kermesse - ha detto l'assessore alla cultura Francesco Mori - che ha fatto della qualità la sua cifra stilistica e che mette a sistema la qualifica di Pontedera città che legge con contenuti e iniziative rilevanti".

Novità di quest'anno è l'aumento della durata temporale dell'iniziativa, che si spalma su sei giorni. "Una scelta ben precisa - ha spiegato ancora l'assessore alla cultura del Comune di Pontedera Francesco Mori - che va nello spirito di creare una rassegna a tutto tondo, in stretta sinergia con la città, praticamente per una settimana intera. Un grazie agli autori, alle librerie e a tutte le altre realtà del territorio che formano un ecosistema culturale importante, molto aperto a giovani e giovanissimi".

"Abbiamo fatto un lavoro ricco e vario, toccando tanti temi per un festival diffuso e collettivo", ha ricordato in apertura il direttore del festival Simone Maioli.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa