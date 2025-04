Mensa, trasporto e servizi scolastici: Iscrizioni aperte per l'A.S. 2025/2026 nei Comuni della Valdera

Refezione scolastica, scuolabus (trasporto scolastico), pedibus, sorveglianza pre e post scuola. Questi i servizi scolastici a cui dal 14 aprile al 3 giugno 2025 si potrà effettuare l’iscrizione l’a.s. 2025/2026 per gli otto Comuni dell’Unione Valdera ovvero Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera.

Si ricorda che il servizio pedibus è attivo nei Comuni di Calcinaia e Capannoli e quello di sorveglianza pre e/o post scuola nei Comuni di Calcinaia, Capannoli, Palaia e Pontedera e

dall’a.s. 2025/2026 sarà introdotto nel Comune di Casciana Terme Lari.

Gli utenti già iscritti al servizio saranno avvisati tramite l’invio di un SMS.

Le famiglie dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado in uno dei Comuni dell’Unione e desiderano usufruire dei servizi scolastici di trasporto

scolastico, pedibus e/o della sorveglianza pre/post scuola per il prossimo anno scolastico, non dovranno fare altro che utilizzare il collegamento apposito che si trova sul sito dell’Unione,

ovvero https://www.unione.valdera.pi.it/guida-ai-servizi-/mensa-e-trasporto-scolastici/2762, collegarsi al Comune di iscrizione scolastica e presentare online la propria domanda dal link

Iscrizioni.

Tutti i moduli di iscrizione contengono al loro interno le richieste complementari legate al servizio di interesse.

Si può accedere al portale con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE) o con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Tutte le info sono disponibili alla pagina dei servizi scolastici online, raggiungibile dal link sopra indicato.

Fonte: Ufficio Stampa

