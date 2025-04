Minaccia un omicidio al telefono, 31enne bloccato prima di salire sul treno

Attimi di forte tensione nel pomeriggio di sabato 29 marzo, quando un uomo di 31 anni ha telefonato al Commissariato della Polizia di Stato di Cecina dichiarando la propria intenzione di prendere un treno da Firenze a Livorno per uccidere il compagno della madre con un coltello.

L’allarme lanciato ha immediatamente attivato la Squadra di Polizia Giudiziaria della Polfer, che ha avviato le ricerche per rintracciare il giovane prima che potesse mettere in atto il suo piano. Le indagini si sono concentrate nell’area ferroviaria e nelle vie adiacenti.

Il sospettato è stato individuato nei pressi della stazione di Firenze Santa Maria Novella, mentre si trovava a bordo della tramvia in via Valfonda. Fermato dagli agenti, è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di un cacciavite lungo 15 cm e di una forbice da elettricista, entrambi ritenuti potenzialmente pericolosi. Gli oggetti sono stati sequestrati.

Il 31enne è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.