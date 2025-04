Monica Stelloni eletta nella segreteria di Cgil Toscana

Monica Stelloni è un nuovo membro della segreteria Cgil Toscana. E’ stata eletta oggi dall’assemblea generale dell’organizzazione riunita al cinema Moderno di Lucca. Sotto la guida del segretario generale Rossano Rossi, Stelloni si aggiunge al novero dei segretari confederali regionali Gessica Beneforti, Fabio Berni, Paolo Gozzani, Anna Maria Romano.

“Un grande onore, un grande emozione e una grande responsabilità, ringrazio l’organizzazione per la fiducia dimostrata, cercherò di fare del mio meglio in una fase molto complessa per l’Italia, la Toscana e l’Europa in cui serviranno partecipazione e democrazia”, le prime parole da neosegretaria di Monica Stelloni.

“Abbiamo rafforzato la squadra, completando la parità di genere, per poter far fronte alle grandi sfide che ci attendono, a partire dalla campagna per i referendum su lavoro e cittadinanza per i quali si voterà l’8-9 giugno. Monica è una sindacalista molto preparata che darà un grande contributo”, ha detto Rossano Rossi.

Monica Stelloni inizia la sua carriera sindacale al Comune di Borgo San Lorenzo, dove lavorava: agli inizi degli anni ’90 diventa delegata sindacale per la Fp Cgil. Da lì, successivamente entra nella segreteria della Camera del lavoro Mugello-Val di Sieve. In seguito diventa membro prima della segreteria Fp Cgil Firenze e a seguire della segreteria Cgil Firenze. Dal 2010 si sposta in Cgil Toscana: tra gli incarichi, Coordinatrice del Dipartimento politiche sociosanitarie e Coordinatrice del Dipartimento mercato del lavoro. E’ stata vicepresidente di Fondimpresa Toscana, membro della Commissione tripartita regionale, responsabile del Coordinamento artigianato Cgil Toscana. Da luglio 2023 Monica Stelloni è presidente di Ebret (prima donna ad occupare la carica)

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

