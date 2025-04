Dalla Norvegia a San Miniato, delegazione di Bergen all'IC Sacchetti

Dal 6 all’11 aprile, l’Istituto Comprensivo Franco Sacchetti di San Miniato ha il piacere di ospitare 26 studenti e 3 docenti provenienti dalla International School of Bergen, in Norvegia, nell’ambito di un progetto di scambio culturale Erasmus+. Un’occasione preziosa di incontro e condivisione tra giovani europei, all’insegna della crescita personale, dell’inclusione e della scoperta reciproca.

L’iniziativa prevede un fitto programma di attività didattiche e culturali che coinvolge attivamente studenti, famiglie ospitanti e docenti. I ragazzi norvegesi sono stati accolti nelle classi seconde della scuola media dove stanno partecipando a lezioni e laboratori scientifici, in particolare dedicati al tema del tartufo, eccellenza del territorio e cartina di tornasole della salute ambientale.

Tra le attività più significative: una visita al laboratorio Savitar, specializzato nella produzione di prodotti al tartufo, un tour nel centro storico di San Miniato e alla Torre di Federico II con l’assessore Matteo Squicciarini come guida di eccezione, una gita a Firenze organizzata dagli studenti dell’Istituto Tecnico Cattaneo di indirizzo turistico, e persino una vera e propria “caccia al tartufo” con show cooking finale presso il ristorante Pepe Nero.

La settimana si concluderà con una cena di saluto che celebrerà l’amicizia e lo scambio culturale nato in questi giorni, prima della partenza del gruppo norvegese. “L’esperienza rappresenta un’importante tappa nel percorso di internazionalizzazione dell’Istituto, che promuove questo progetto europeo per offrire ai propri studenti un’educazione sempre più aperta e globale.” - dichiara il dirigente scolastico Andrea Fubini – “Non si tratta solo di imparare una lingua o conoscere un paese, ma di aprirsi al mondo, sviluppare empatia e costruire legami che superano i confini. Vorrei ringraziare le persone e le realtà del territorio che ci stanno aiutando nella realizzazione del progetto: il Comune di San Miniato che ci ha concesso il patrocinio e supportato nelle attività, la Savitar Tartufi, l’Istituto Tecnico Cattaneo, il tartufaio Massimo Cucchiara, lo chef Gilberto Rossi e infine tutto il gruppo Erasmus d’Istituto per il grande lavoro svolto”.

La prossima tappa del progetto sarà la visita di 21 alunne e alunni e 3 docenti del Sacchetti a Bergen dal 17 al 24 maggio prossimi.

Fonte: Ufficio stampa

