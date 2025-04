Oltre 6000 ragazzi coinvolti, con 'Siete Presente' Terzo Settore mette radici tra giovani

Il Terzo Settore toscano ha messo le radici tra le nuove generazioni. Sono oltre 6100 i giovani toscani che negli ultimi 12 mesi hanno ideato, realizzato e portato a termine i 91 progetti di volontariato e associazionismo finanziati dall’edizione 2024 di “Siete Presente. Con i giovani per ripartire”.

Dalle Residenze Assistite Socio Shakespeariane di Verso Oklahoma che hanno organizzato laboratori teatrali intergenerazionali con gli anziani nelle Rsa al coinvolgimento con il progetto G2 Giovani al Quadrato dell’associazione Crescere di ragazzi Neet per renderli protagonisti nelle vicende delle comunità aretine di appartenenza (Subbiano e Capolona). Dai concerti alla cura del territorio, dalla street art al contrasto della violenza di genere e dell’abbandono scolastico.

Il bilancio è emerso nel corso di “Il protagonismo giovanile nel terzo settore”, il seminario di restituzione tenutosi oggi pomeriggio a Palazzo Strozzi Sacrati sulle esperienze sostenute dalla terza edizione del bando promosso, nel 2024, da Regione, Giovanisì, Cesvot e la consulta delle 11 fondazioni bancarie toscane, che insieme hanno messo a disposizione un budget complessivo di circa 450mila euro. E in sala Pegaso oggi erano in molti tra ragazzi e ragazze arrivati per in Sala Pegaso per raccontare quanto hanno vissuto.

“Tantissimi giovani toscani hanno voluto rendersi protagonisti nelle loro comunità attraverso l’impegno nel mondo del sociale, della cultura, dell’ambiente e questa voglia di mettersi in gioco ci dice che il bando ha raggiunto l’obiettivo per cui è stato pensato”, ha osservato il presidente della Regione Eugenio Giani inviando il suo saluto all’evento odierno e dicendosi certo che la nuova edizione del bando sarà in grado di coinvolgere ancora più giovani toscani. “La strada che stiamo percorrendo con questo bando – ha proseguito Giani – è la stessa che stiamo facendo con Giovanisì: innescare processi di crescita, autonomia, indipendenza che portino a costruire comunità in grado di coinvolgere tutte le generazioni”.

I lavori del seminario sono stati aperti dal portavoce del presidente Giani e coordinatore di Giovanisì Bernard Dika. “I giovani non sono il futuro ma il presente – ha detto Dika - . Anche se incompetenti, anche se un po' arroganti, anche se un po' ingenui, sono un valore straordinario perché è grazie alla voglia di sognare, a quanto non imparato ancora dalla vita che possiamo cercare il cuore delle cose per portare il nuovo, essere primavera, come diceva Giorgio La Pira. I giovani sono come le rondini, vanno verso la primavera e noi abbiamo bisogno di questa nuova primavera per sperare. Come Regione cerchiamo di farlo ogni giorno con il progetto Giovanisì. Per permettere alla nostra generazione di avere una Regione al proprio fianco, gli tende la mano, non li giudica per i percorsi che ognuno lecitamente vuole prendere, ma per essere comunità educante, che li aiuta a tirare fuori quello che hanno di meglio del loro sé”.

In apertura anche l’intervento di Luigi Paccosi, presidente Cesvot. “Il progetto 'Siete Presente' – ha affermato Paccosi - rappresenta un’opportunità fondamentale per rafforzare il protagonismo giovanile nel terzo settore. La sua capacità di coinvolgere anche realtà meno strutturate e più periferiche dimostra quanto sia cruciale sostenere il volontariato giovanile attraverso percorsi concreti e inclusivi. Grazie al contributo di Regione Toscana-Giovanisì e con il supporto di tutte le undici Fondazioni bancarie della Toscana, continuiamo a creare spazi di partecipazione attiva per i giovani, valorizzando il loro impegno in settori chiave come la cultura, il sociale e l’ambiente. Il seminario dedicato a 'Siete Presente' è un’occasione preziosa per condividere esperienze, analizzare i risultati e individuare nuove strategie per rendere il terzo settore sempre più aperto, innovativo e capace di rispondere alle sfide del futuro”.

Il coordinatore della Consulta delle Fondazioni bancarie della Toscana e presidente di Fondazione Mps Carlo Rossi ha spiegato che “il sostegno delle Fondazioni bancarie toscane a ‘Siete presente’ è un aiuto per incentivare tale coinvolgimento tra i giovani, considerati una risorsa preziosa per il presente ed il futuro delle comunità locali. La stretta collaborazione tra le Fondazioni e gli enti territoriali assicura, pertanto, una pianificazione efficace e diffusa, alla ricerca di idee innovative e stimoli costruttivi in un’ottica di crescita comune”. “I momenti di riflessione e confronto – ha concluso Rossi - sono sempre utili al fine di individuare margini di miglioramento, a maggior ragione se si tratta di potenziare, come in questo caso, il protagonismo e l’attivismo giovanile nell’ambito del Terzo settore.

Il bando “Siete presente” è promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il contributo delle Fondazioni bancarie della Toscana.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate