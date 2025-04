Pasqualando, in sella per la solidarietà: la corsa che aiuta il Meyer

E’ partito il conto alla rovescia per la quarta edizione di Pasqualando, la manifestazione dedicata al ciclismo e che nel weekend di Pasqua porterà a San Miniato circa 5.000 persone fra atleti e spettatori in un circuito chiuso ricavato nella zona industriale di Ponte a Egola, che quest’anno può vantare un’importante collaborazione con Fondazione Meyer. Si confermano in cabina di regia la Società Ciclistica San Miniato Santa Croce (guidata da Franco Biagini) e l’Unione Ciclistica Santa Croce sull’Arno, con al timone Federico Micheli (oggi anche vicepresidente del Comitato Regionale della Federciclismo). L’evento si conferma di respiro internazionale, visto che arriveranno a San Miniato atleti da Nuova Zelanda, Messico, Australia e Inghilterra.

Ecco il programma della due giorni su due ruote, cominciando da sabato 19 aprile: juniores maschi partenza ore 9; Handbike partenza ore 11; Under 23/elite s.c. partenza 12 e 40; giovanissimi partenza ore 15; kermesse ex professionisti partenza ore 18; a seguire cena pro Meyer.

Si passa poi a domenica 20, Pasqua: esordienti maschi partenza ore 9 e 30; allievi maschi partenza ore 10 e 30; donne open partenza ore 12; donne esordienti partenza ore 14; donne allieve partenza ore 15.

Prestigiosa novità di quest’anno come accennato è la collaborazione con Fondazione Meyer: Pasqualando 2025 è “Evento di raccolta fondi ufficiale a favore della Fondazione Meyer” ed infatti dopo la prova degli ex professionisti verrà organizzata una cena, all’Oro Club di Ponte a Egola in via della Spira 1, dove gli atleti ex pro saranno presenti e quanto raccolto verrà donato in beneficenza proprio a favore delle attività dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per sostenere uno dei suoi progetti ed in particolare modo quello legato alla ricerca scientifica. Tutto questo va a rafforzare l'aspetto solidaristico su cui si basa tutta l'organizzazione di Pasqualando, con i giovani e per i giovani, più o meno fortunati.

Main sponsor di Pasqualando sarà ancora una volta la Conceria La Patrie, che ha ospitato anche la conferenza stampa di presentazione della due giorni di ciclismo pasquale. Hanno contribuito come sponsor anche Fondazione CRSM, Gronchi Safety Group, Aurea Group, Vesta Corporation, Officina PM di Pratelli, Bieffe, Crédit Agricole. Prezioso anche l’appoggio del Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana e del Comitato Regionale Paralimpico, oltre alla collaborazione di G.S. Stabbia e G.S. Iperfinish.

A concedere il patrocinio Comune di San Miniato,Regione Toscana e Fondazione San Miniato Promozione, con quest’ultima che si è occupata anche dalla diffusione mediatica dell’evento. Radio Bruno sarà media partner.

Ecco le dichiarazioni degli intervenuti:

Leonardo Traversi e Giuseppe Garone (La Patrie – Main sponsor): “Una manifestazione partita quasi per gioco è diventata di rilevanza nazionale e noi siamo felici di dare il nostro contributo. Il coinvolgimento di Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer – che già aiutiamo personalmente – ci fa ulteriormente piacere”.

Franco Biagini e Federico Micheli (presidenti Ciclistica San Miniato Santa Croce e Unione Ciclistica Santa Croce): “Si può dire che Pasqualando sia diventata una “classica” del panorama nazionale, che oggi anno cresce e che ha il piacere e l’onore di sostenere Fondazione Meyer. Grazie a sponsor e istituzioni sportive e non per il sostegno”.

Simone Giglioli (sindaco San Miniato): “Pasqualando è nata quattro anni fa e in questo lasso breve di tempo è sempre cresciuta, tra l’altro portando tanti turisti nella nostra città a Pasqua e consentendo a molti giovani atleti di competere in un circuito chiuso e in sicurezza, davanti a un grande pubblico”.

Elena Maggiorelli (assessore sport Comune San Miniato): “Per me sarà un debutto come assessore, in un territorio che da sempre respira ciclismo. Pasqualando è un fiore all’occhiello con la bellissima aggiunta del sostegno al Meyer”.

Saverio Metti (vicepresidente Federazione Ciclistica Italiana): “Già degli inizi si vedeva il grande potenziale di questa manifestazione. Sottolineo con piacere l’attenzione al ciclismo femminile e alle discipline paralimpiche, un valore in più. Sul posto porteremo il pullman della nostra nazionale da far vedere agli appassionati”.

Luca Menichetti (presidente Comitato regionale FCI): “Pasqualando sta diventando una sorta di laboratorio di politica sportiva che promuove lo sport, il territorio e la solidarietà”.

Simone Cardullo (presidente Comitato regionale Coni): “Aver coinvolto Fondazione Meyer dà ancor più risalto al valore sociale dell’evento. Fondamentale inoltre coinvolgere così tanti giovani”.

Massimo Fogli (Ciclistica San Miniato Santa Croce): “Stiamo lavorando moltissimo e sono attesi dai 200 ai 230 giovanissimi dai 7 ai 12 anni”.

Francesco Zingoni (organizzatore e componente commissione nazionale direttori di corsa): “La macchina organizzativa coinvolge qualcosa come 22 giudici di gara, 5 direttori di corsa e uno staff di 50 persone. Arriveranno atleti da tutto il mondo, espressione di circa 100 società. Sempre per sostenere il Meyer abbiamo realizzato delle magliette celebrative il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Ci sarà anche un presidio della polizia stradale per sensibilizzare sul tema della sicurezza”.

Davide Gigli (Fondazione Meyer): “Non voglio nascondere il piacere di vedere il desiderio di un territorio di restituire ciò che noi cerchiamo di dare ogni giorno sotto forma di cura e assistenza. I fondi raccolti saranno destinati alla ricerca scientifica, che può spaziare da nuove cure a nuove tecniche per la diagnosi precoce delle malattie alla chirurgia mini-invasiva”.

Azzurra Gronchi (presidente Fondazione SMP): “Non è facile arrivare a risultati di questo genere e quindi voglio congratularmi con gli organizzatori. Per la nostra Fondazione è invece facile promuovere manifestazioni così importanti e ben strutturate, che esaltano i valori dello sport e della solidarietà e che fanno conoscere le bellezze del nostro territorio”.

Massimo Cerbai (direttore regionale Toscana – Umbria Crédit Agricole Italia): “Bel traguardo per il territorio, a dimostrazione che c’è una grande organizzazione dietro per promuovere lo sport, che quando è fatto bene ha un valore enorme).

Fabiana Luperini (dirigente sportiva): “Parteciperemo con la nostra squadra femminile e speriamo di cogliere un bel successo dopo tre secondi posti. Oggi il ciclismo femminile ha raggiunto un livello d’interesse equiparabile a quello maschile”.

