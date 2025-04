Passa anche da Montopoli l'impegno per i lavoratori della ex-Gkn: serata di raccolta fondi

Passerà anche da Montopoli l'impegno per sostenere attivamente i lavoratori della ex-Gkn. Saranno presenti anche loro infatti alla serata di raccolta fondi che Arci Zona Cuoio e circolo arci torregiulia organizzeranno venerdì prossimo fra le mura dello storico circolo Torre Giulia a San Romano.

Una cena popolare per raccogliere i fondi a sostegno della campagna di azionariato sociale che da tempo il collettivo di fabbrica ha messo in piedi, e che ad oggi vede i lavoratori presentare un ambizioso piano di reindustrializzazione dal basso in una chiave che strizza l'occhio all'economia verde. Un piano per il quale è nata la nuova cooperativa Gff, con sede a Pontedera, che ha raddoppiato l’emissione di azioni popolari che passano adesso da uno a due milioni di euro, di qui il rilancio della campagna di raccolta fondi. Decisione nata anche da un buon risultato, ovvero il superamento da parte delle sottoscrizioni raccolte in questi mesi dell'offerta originaria. Sul tavolo anche la proposta di creare "un polo della cultura working class" in quello stesso stabilimento.

“L'Arci è stata fin da subito al fianco di questa esperienza importantissima e lo è ancora oggi. Lo dimostra anche l'impegno che nei giorni scorsi ha visto l'associazione collaborare per la realizzazione del Festival di letteratura Working Class proprio lì, a Campi Bisenzio – dice Giuseppe Novino, presidente dell'Arci Zona Cuoio. – Ciò che stanno facendo questi lavoratori è incredibile, ma niente di quello che propongono e stanno costruendo passo passo fra mille difficoltà è possibile senza la solidarietà di tante realtà locali come le nostre case del popolo”.

La cena sociale è prevista per le ore 20 (prenotazioni al numero 3383670785) con a seguire l'incontro.

