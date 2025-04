Perchè gli italiani amano il fattore sorpresa: il boom delle Mistery Box

Quello delle mystery box è un fenomeno in continua crescita in Italia: questi prodotti hanno conquistato i consumatori, registrando una crescita esponenziale. Sembra che queste scatole, contenenti sorprese e oggetti sconosciuti, siano diventate un fenomeno culturale. Affascinano i consumatori, che le vanno a comprare sperando di ottenere un affare a un prezzo interessante le Mistery box di Jemlit e brand analoghi . Andiamo a vedere quali sono i fattori psicologici, culturali, misti a strategie di marketing, che hanno determinato il grande successo di questa tipologia di prodotti.

L'Italia è un paese da un lato ricco di tradizioni, ma dall'altro conosciuto per la spontaneità e l'entusiasmo dei suoi abitanti. Gli italiani amano l'inaspettato tanto fanno scommesse sulle loro squadre di calcio o giocano alla lotteria: in questo contesto culturale l'elemento sorpresa che caratterizza le Mistery box è un elemento vincente.

Queste scatole possono contenere addirittura selezioni di prodotti artigianali, quale può essere un buon vino, del saporito olio d'oliva o manufatti artigianali. Questo va a mescolare il vantaggio della qualità del prodotto italiano con il piacere della sorpresa e il senso di attesa da parte sia dei consumatori che dei turisti.

Analizziamo questo fenomeno da un punto di vista psicologico. Il vero fascino è nell'attesa: infatti il cervello in questo stato di attesa produce dopamina, che è neurotrasmettitore del piacere. Viene prodotta particolarmente quando c'è un'incertezza che viene seguita da una ricompensa. Questa scarica di dopamina è particolarmente attraente per gli italiani. Aprire una Mistery box diventa un vero e proprio evento, un momento di scoperta e una rottura della monotonia quotidiana coinvolgendoli emotivamente.

Volendo analizzare il fenomeno delle mistery box, sotto un punto di vista di strategia marketing sono un vero successo, perché permettono ai vari brand di mostrare e far conoscere e introdurre dei prodotti in un modo divertente e coinvolgente. Questo crea a livello sia psicologico che emotivo empatia con il prodotto: quindi vi sarà una probabilità successiva che questo prodotto, se piace, verrà comprato.

Le aziende locali hanno cominciato a utilizzare questa tecnica, creando delle scatole a sorpresa, che contengano dei prodotti di tipo enogastronomico o artistico, al fine di promuovere le eccellenze del Made in Italy. Per fare un esempio pratico una cantina di vini può includere in una Mistery box un vino di un'annata di vendemmia particolarmente apprezzata o un'edizione limitata di una tipologia di vino. Questo non serve solo a creare dei potenziali clienti, ma rinforza anche l'identità del brand stesso.

Gli esperti di psicologia comportamentale e di consumi, affermano che le Mystery box hanno così successo perché siamo in un'epoca dove l'acquisto online è sempre più in crescita.

La Mystery box resta un'esperienza tattile, che solitamente l'e-commerce non riesce a garantire e si sviluppa in un paese, come l'Italia, dove l'esperienza è molto legata alla sensorialità. Da qui il fatto che oggigiorno vengono create nuove mistery box in vari settori: dal beauty, al fashion, alla tecnologia. Esiste quindi una mistery box per ognuno, basta scoprire quella che fa al nostro caso.