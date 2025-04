Progetto 'Una Nuova Casa' per l'associazione La Rossa: dopo il crowdfunding, partono i primi lavori per il nuovo centro

Comincia a prendere forma il progetto di 'Una nuova casa' per l'associazione La Rossa grazie al contributo di tutti i sostenitori e le sostenitrici. L'acquisto è stato completato ma tanti sono i lavori da fare e da far fare. Infatti, insieme alla prime pulizie per permettere di iniziare questi lavori, prosegue anche il crowdfunding 'Una casa per La Rossa', sul sito delle Produzioni Dal Basso attraverso il quale è possibile donare un contributo per aiutare l'associazione a realizzare l'obiettivo di un nuovo centro di aggregazione a disposizione di tutti, in cui realizzare tante attività e iniziative. Oltre che col crowdfunding, dove si può usufruire delle ricompense, è possibile contribuire anche semplicemente tramite PayPal. Tutte le informazioni sulla pagina delle PdB, sul sito o sui social Festa Rossa Lari.

Cogliamo l'occasione per ricordare che anche questo anno sarà possibile donare il 5×1000 all'associazione La Rossa in sede di dichiarazione dei redditi, inserendo il cf: 90052740504, sostenendola e contribuendo così a portare avanti iniziative e lotte a difesa di persone, organizzazioni, diritti, libertà, democrazia e principi, battaglie che hanno sempre contraddistinto l'associazione nei suoi dieci anni e più di attività, e che vedranno nel Primo Maggio a Lari uno dei momenti più attesi e partecipati dell'anno, insieme alla Festa di agosto a Perignano.

Fonte: Associazione Politico Culturale LA ROSSA

