Rapina in centro massaggi a Bologna, un arresto a Firenze

Tre uomini, di origine cinese, sono stati arrestati per una rapina avvenuta il 18 dicembre 2024 in un centro massaggi a Bologna. Finti clienti, armati di pistola e con il volto parzialmente nascosto, minacciarono la titolare e la dipendente, facendosi consegnare il denaro in cassa. Successivamente legarono le due donne e fuggirono.

Dopo indagini della squadra mobile, specializzata nella criminalità cinese, sono stati emessi tre arresti, eseguiti a Bologna e Firenze. I rapinatori, di età compresa tra i 39 e i 60 anni, erano già noti alle forze dell'ordine per un precedente di estorsione. Due degli arrestati sono stati individuati a Bologna, mentre uno è stato catturato a Firenze.

Nell'abitazione a Firenze la polizia ha trovato oltre 60mila euro in contanti e una pistola risultata essere giocattolo, sprovvista di tappo rosso.

