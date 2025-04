'Sanità: femminile, plurale' : ospite del podcast Vittoria Doretti, dirigente USL Toscana Sud Est e ideatrice del Codice Rosa

Sanità: femminile, plurale, il podcast promosso da Servizi Italia e Coopservice che racconta le storie di donne straordinarie impegnate nel settore sanitario, dedica la sua nuova puntata a Vittoria Doretti, medica, dirigente dell’Azienda USL Toscana Sud Est di Grosseto, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e ideatrice del Codice Rosa, un modello innovativo di accesso protetto al pronto soccorso per le vittime di violenza.

Il Codice Rosa nasce nel 2010 in Toscana su impulso di Vittoria Doretti, come risposta concreta a un vuoto di sistema: la mancanza di percorsi strutturati, tempestivi e rispettosi per chi subisce violenza. Non un progetto individuale, ma una rete integrata tra pronto soccorso, forze dell’ordine, centri antiviolenza e procure. Una modalità operativa pensata per tutelare e ascoltare, senza esporre ulteriormente chi già ha vissuto un trauma.

Nel corso dell’episodio, Vittoria Doretti - nata a Siena e medica specializzata in cardiologia, anestesia e rianimazione, oggi Presidente del Comitato Unico di Garanzia di Grosseto, con un percorso di crescente responsabilità all’interno della USL Toscana Sud Est - racconta con passione la genesi del Codice Rosa, un progetto capace di tradurre una visione in un cambiamento strutturale. Forte di una profonda conoscenza della sanità pubblica, ha saputo riconoscere le zone d’ombra del sistema – quelle in cui spesso si annidano mancanze – e ha scelto di accendere una luce. Il suo approccio, concreto, inclusivo e privo di giudizio, ha trasformato il Codice Rosa in un modello riconosciuto a livello nazionale, restituendo ascolto e dignità a chi si trova in una condizione di estrema vulnerabilità.

Curato da Chiara Peterlini e Anna Carbo, Sanità: femminile, plurale intende dare voce a professioniste che, nei loro ruoli diversi ma complementari, contribuiscono a prendersi cura degli altri e a costruire un sistema sanitario più forte e inclusivo.

Attraverso il podcast, Servizi Italia e Coopservice si impegnano a valorizzare il ruolo delle professioniste sanitarie, portando alla luce storie di eccellenza. Un’iniziativa che si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione e riconoscimento del contributo femminile nel settore della salute, sostenuto da un tessuto produttivo e sociale profondamente radicato nella comunità emiliana.

Il nuovo episodio di 'Sanità: femminile, plurale' è disponibile da venerdì 4 aprile su Spotify, Youtube e sulle principali piattaforme di streaming.

Fonte: Azienda Usl Toscana Sud Est

