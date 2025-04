Studiosi a confronto su antropologia e Palestina a Siena

Studiosi di antropologia di varie università italiane e internazionali e associazioni saranno a Siena l’11 aprile per partecipare alla tavola rotonda “Antropologia e Palestina: come la colonizzazione cambia la produzione dei saperi”. L’incontro si aprirà alle ore 14.30 nell’Aula A+B della sede universitaria San Niccolò (via Roma 56).

La giornata di studi, organizzata nel ambito dell’iniziativa “Di fronte al Genocidio” (11-12 aprile), è coordinata dai professori Armando Cutolo e Fabio Mugnaini dell’Università di Siena. All’evento parteciperanno: Ruba Salih dell’Università di Bologna, Rema Hammami e Mahmoud Hawari dell’Università di Birzeit, Noureddine Amara dell’Università di Zurigo, Hafsa Marragh dell’Università di Napoli L'Orientale, Izzeddin Araj dell’Università di Ginevra e Ziad Medouck della Al Aqsa University. Saranno presenti docenti e ricercatori della rete italiana Antropolog3 per la Palestina.

Il giorno successivo, 12 aprile, dalle ore 9 presso lo Spazio Livi (ex Corte dei Miracoli), il ciclo proseguirà con una discussione pubblica a cui parteciperanno organizzazioni e associazioni studentesche, docenti, sindacati della scuola e della ricerca. Il pomeriggio sarà dedicato ad un laboratorio sul cinema palestinese.