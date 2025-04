Trovato corpo di un uomo lungo la strada nel Livornese

Il corpo senza vita di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato la sera del 9 aprile lungo la strada regionale 206, nel comune di Collesalvetti (LI), in un’area rurale. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione al 112.

Secondo i primi rilievi del medico legale, il decesso sarebbe avvenuto per cause non violente e risalirebbe a diversi mesi fa, probabilmente prima dell'inverno. Il corpo, posizionato in una sorta di giaciglio di fortuna e coperto dalla vegetazione, era rannicchiato in posizione fetale.

L'identità della vittima non è ancora stata accertata. La sindaca Sara Paoli ha espresso cordoglio e ringraziato le forze dell'ordine, impegnate nelle indagini per chiarire le circostanze della morte.

