UniFi attiva sportello antiviolenza e percorsi formativi contro violenza di genere

L’Università di Firenze conferma il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, lanciando nuove iniziative promosse dalla cabina di regia per il benessere fisico, psicologico e sociale della comunità universitaria, riunitasi presso il rettorato.

Tra le principali azioni previste, spicca l’attivazione – entro la fine dell’anno – di uno sportello antiviolenza rivolto a studenti, studentesse, personale docente e tecnico-amministrativo, realizzato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Il servizio, che si avvarrà dell’esperienza pluriennale del Centro Antiviolenza dell’AOUC, offrirà accoglienza, ascolto, consulenza e orientamento a chiunque si trovi in una situazione di difficoltà.

Parallelamente, la cabina di regia ha dato il via ad un programma di formazione permanente per diffondere una cultura della prevenzione e della consapevolezza. A partire dall’autunno, sarà attivato un corso interdisciplinare (general course) specificamente dedicato al tema della violenza di genere, della durata di 21 ore e aperto all’intera comunità universitaria. Sono inoltre già strutturati moduli formativi rivolti al personale tecnico-amministrativo e ai neoassunti, che saranno integrati nei percorsi di aggiornamento obbligatorio.

È prevista anche una campagna informativa istituzionale sulle figure preposte alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di studio e di lavoro. Particolare rilievo ha la Consigliera di fiducia, punto di riferimento per accogliere segnalazioni e richieste di supporto.

Presieduta dalla delegata all’Inclusione e alla Diversità Maria Paola Monaco, la cabina di regia, istituita lo scorso ottobre, è composta da: Marco Degli Esposti, direttore generale; Luigi Burroni, delegato alle Relazioni sindacali; Laura Belloni, direttrice del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (CRCR – AOUC); Chiara Adembri, presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG); Barbara Giangrasso, presidente del CeCoPs; Marina Capponi, consigliera di fiducia; Luca Bardi, dirigente dell’Area Persone e Organizzazione.

Fonte: Università degli Studi di Firenze