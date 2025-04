Uno spettacolo su Caravaggio al Teatro del Popolo

Non conosce soste l’attività del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che dopo la presenza di Simone Cristicchi, propone nei prossimi giorni un altro interessante spettacolo.

Si tratta di “Caravaggio. Di chiaro e di oscuro” di Francesco Niccolini, in programma Sabato 12 aprile alle ore 21,00 con Luigi D’Elia, per la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi.

Quanti dettagli servono per raccontare la storia di Michelangelo Merisi da Caravaggio? C’è la peste da bambino, che gli porta via padre e nonno. La fame e la povertà da giovane pittore apprendista, il successo fulmineo e scapestrato, i litigi, le risse: tentati omicidi, agguati in strada, denunce e un omicidio riuscito. Fughe precipitose e ritorni. Arresti, scarcerazioni, protettori, amanti, pene comminate, sentenze di morte. Una grazia arrivata troppo tardi. Poi le tele e le opere dimenticate fino al Novecento, spesso rimosse, rifiutate dai committenti: troppo violente, scandalose, irriverenti, senza paradiso né speranza, “spropositate per lascivia e poco decoro”. I viaggi e i soggiorni: Milano, Roma, Napoli, Malta, Messina, di nuovo Napoli, e poi l’ultimo approdo, Porto Ercole..

L’avventurosa e complessa vita di Caravaggio è al centro dello spettacolo che attraversa un’epoca d’oro della cultura italiana ed europea, quel primo Seicento che ha visto sbocciare i capolavori e le rivoluzioni più grandi del pensiero, dell’arte e della scienza occidentale.

Da segnalare, infine, che il Teatro del Popolo di Castelfiorentino proporrà al pubblico altre importanti proposte. Su tutte quella di Giovedì 15 Maggio con l’atteso “Gente di facili costumi”, con Flavio Insinna e Giulia Fiume.

Sabato 12 Aprile ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Compagnia INTI in:

CARAVAGGIO. DI CHIARO E DI OSCURO

di Francesco Niccolini

con Luigi D’Elia

Regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi

PREZZI

Posto unico € 11,00

Ridotto soci Coop € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Teatro del Popolo di Castelfiorentino

