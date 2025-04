Viola divieto di avvicinamento alla ex, arrestato 36enne

I Carabinieri di Cecina hanno arrestato in flagranza un 36enne dell'Est Europa per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna e ai luoghi da lei frequentati. L’uomo era già stato allontanato dall’abitazione familiare a fine 2024 in seguito a presunti maltrattamenti. Nonostante ciò, si è presentato nuovamente sotto casa della donna, che ha prontamente allertato i militari. Arrestato sul posto, è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dal giudice.

