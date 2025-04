Antiquari in centro, penultimo appuntamento a Empoli

Penultimo appuntamento con l’antichità in centro e l’oggetto che non ti aspetti. Torna in piazza Farinata degli Uberti e via Leonardo da Vinci la kermesse “Antiquari in centro”, sabato 12 aprile 2025, dalle 8.30 alle 19.30. Il nuovo format di ‘pregio’ che ha richiamato davvero tanti appassionati e curiosi.

Confermati gli oltre trenta banchi espositivi degli antiquari ‘esperti’, attivi sul mercato regionale e nazionale che regaleranno ‘pezzi’ ricercati, complementi d’arredo, libri, dischi, arte da collezione e molto altro ancora, pronti per raccontare la loro storia.

L’iniziativa è nata da una idea di alcuni commercianti del centro storico di Empoli con l'obiettivo di dare prestigio e valore alla città e catturare l'interesse dei paesi limitrofi e non solo.

Al progetto hanno lavorato convintamente: il Comune per il suo sostegno, l’associazione Centro Storico per la coordinazione, tutti coloro che si sono impegnati personalmente nella realizzazione, gli sponsor (Borgioli Arredamento, Orma Casa Arredamento, le farmacie Chiarugi e Valorosi ed il Golf Bellosguardo di Vinci), i commercianti che hanno contribuito economicamente e moralmente.

Gli organizzatori: Stefano Cantini, Stefano Jelusich, Carlotta Salvadori, Francesca Pratesi, Cristiana Gazzarrini

“Antiquari in centro” chiuderà questa prima edizione il 10 maggio 2025, sempre in orario dalle 8.30 alle 19.30, in concomitanza con 'Leggenda Festival' (il festival della lettura e dell’ascolto che si terrà a Empoli dal 9 all’11 maggio 2025).

VIABILITÀ – Si ricorda che dalle 6 alle 21 di sabato 12 aprile 2025, in piazza Farinata degli Uberti, piazzetta della Propositura, via Leonardo da Vinci (tratto fra via Giuseppe del Papa e via dei Neri) saranno disposti i divieti di transito e sosta.

