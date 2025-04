Al via la decima edizione di ‘CSI in Tour, a ciascuno il suo sport’: 40 tappe in Toscana

In tutta la Toscana per promuovere attività sportiva, benessere ed inclusione. Prenderà il via domenica prossima (13 aprile) alla Bellaria di Pontedera (Pisa) ‘CSI in Tour, a ciascuno il suo sport - Memorial Paola Garvin 2025’, progetto giunto alla decima edizione. Ideato e organizzato dal Centro Sportivo Italiano Toscana, ha il patrocinio di Regione Toscana, Anci Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Coni, Sport e Salute Toscana, Ansmes e il sostegno del main sponsor Esselunga, di Menarini Group, Decathlon, BPM, Estra, Publiacqua e Mukki.

Quaranta tappe che, da aprile a ottobre, andranno ad animare piazze, borghi, centri culturali e sportivi, scuole e parrocchie per coinvolgere migliaia di bambini, ragazzi e famiglie in tornei di diverse discipline sportive, dimostrazioni, esibizioni, attività ludiche, ma anche in convegni e momenti di riflessione. Un lungo tour che si collega alle iniziative per l’80esimo anniversario del CSI e, nell’anno del Giubileo, è dedicato al tema della Pace. A presentarlo questa mattina (giovedì 10 aprile) al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Carlo Faraci, presidente CSI Toscana.

“Il Centro Sportivo Italiano è un’associazione che, con l’impegno e la passione di tanti volontari, riesce rendere lo sport accessibile a tutti”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. “Fare sport non significa solo raggiungere grandi risultati, ma ha anche un valore sociale: tante volte riesce a togliere dalla strada ragazze e ragazzi, restituendo loro una prospettiva – ha continuato Mazzeo - . Con ‘CSI in tour’ si porta la pratica sportiva nelle piazze, mandando un messaggio positivo alle ragazze e ai ragazzi. Ringrazio Carlo Faraci che da tanti anni è impegnato in questo ente di promozione sportiva, e tutte le volontarie e i volontari che rendono grande il Centro Sportivo Italiano”. Il presidente Mazzeo ha inoltre espresso l’intenzione “di proporre all’Ufficio di presidenza di assegnare al CSI Toscana il nostro massimo riconoscimento: il Gonfalone d’Argento per la sua storia di impegno e volontariato attivo nella comunità toscana”.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha fatto i complimenti a Carlo Faraci che “come presidente del Centro Sportivo Italiano ha costruito un movimento di promozione dello sport di base che non ha precedenti”. “È straordinaria la capillare presenza del CSI nel creare le opportunità affinché tutti i giovani possano avvicinarsi allo sport e scoprire le discipline olimpiche – ha affermato - . Il messaggio rivolto alle nuove generazioni è proprio questo: lo sport come opportunità per migliorare la qualità di vita, sin dalla giovane età e per sempre”.

‘CSI in Tour, a ciascuno il suo sport - Memorial Paola Garvin 2025’ partirà dunque il 13 aprile alla Bellaria di Pontedera (Pisa), con il torneo di mini rugby e dimostrazioni di basket, calcio e pallavolo. Dalle 9.30 alle 18 saranno aperte gratuitamente aree gioco con gonfiabili e strutture sportive, animate da istruttori ed educatori che guideranno bambini e ragazzi nelle attività motorie e ludiche. Il tour prevede tappe in tutti i capoluoghi della regione e a Marina di Carrara, Volterra, Viareggio, Empoli, fino a quella conclusiva del 19 ottobre all’Area Baker Hughes, in via Felice Matteucci a Firenze. La tappa regionale in sarà invece a Pisa, in piazza Vittorio Emanuele, l’11 e il 12 ottobre: due giorni intensi per sperimentare tante discipline sportive, una festa per tutti dove saranno coinvolte le scuole.

Carlo Faraci presidente CSI Toscana ha ricordato come “nell’evento sono coinvolte società sportive, gruppi parrocchiali, circoli sportivi, ma anche le amministrazioni comunali che sono molto interessate a queste attività, aperte a tutti e completamente gratuite”. “L’iniziativa ha anche un'attenzione particolare alle situazioni di fragilità, a partire dalla disabilità”, ha continuato Faraci, ricordando come ‘CSI in tour’ si collega alle celebrazioni dell’80esimo anniversario dell’associazione che fonda le sue radici nella missione educativa dello sport.

“Il 2025 è inoltre l’anno del Giubileo – ha sottolineato Faraci – e per questo ‘CSI in tour, a ciascuno il suo sport’ è dedicato al tema della Pace. Alla vigilia della tappa alle Cascine di Firenze del 17 e 18 maggio, è in programma una fiaccolata organizzata dal CSI e aperta a tutto il mondo dello sport, che si terrà il 16 ottobre da piazza Santa Croce a piazza del Duomo. Porteranno un saluto le autorità religiose, istituzionali e civili della città”.

Da tre anni l’iniziativa è dedicata alla figura della dirigente regionale Paola Garvin, dirigente della Regione prematuramente scomparsa, che fu artefice dell’ideazione e della realizzazione della manifestazione.

Alla conferenza stampa erano presenti Damiano Sforzi responsabile settore Sport Anci Toscana; Letizia Perini, assessore allo Sport del Comune di Firenze; Simone Cardullo, presidente del CONI Toscana; Paolo Cespi, tenente colonnello dell’Esercito italiano. Ha moderato il giornalista sportivo Franco Morabito.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

