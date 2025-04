Anniversario Polizia, a Firenze 558 arresti e 3.884 denunce nell'ultimo anno

Oggi la Polizia di Stato celebra l’Anniversario della sua fondazione e nel capoluogo toscano il Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli ha ringraziato le donne e gli uomini appartenenti all’Amministrazione che da 173 anni è al servizio di tutta la collettività con impegno, professionalità e sacrificio.

Rivolgendosi a tutto il personale della Polizia di Stato di Stato fiorentina, il Questore Lamparelli ha ribadito “oggi è la vostra Festa!”, un momento per ricordare anche il coraggio dei 125 agenti fiorentini rimasti feriti negli ultimi 12 mesi nel corso dell’adempimento del loro dovere, ovvero in attività di prevenzione, controllo del territorio e ordine pubblico.

Il 173° Anniversario è stata anche un’occasione per premiare Funzionari e Agenti che si sono particolarmente distinti nel corso di operazioni di polizia.

La provincia di Firenze quest’anno vanta, con grande orgoglio, ben 4 poliziotti promossi per merito straordinario a seguito di tre episodi nel corso dei quali gli agenti hanno evidenziato “eccezionali capacità professionali, coraggio, determinazione e spirito di sacrificio” affrontando persone armate di coltello o di revolver, nonché, in un caso, salvando la vita ad una donna vittima di un incidente stradale.

Si tratta del Sovrintendente Giancarlo Cotardo, del Vice Sovrintendente Manuel Pilozzi, del Vice Sovrintendente Antonio Lei (tutti in servizio alla Squadra Mobile di Firenze) e del Vice Sovrintendente Blundo Adriano (in servizio all’Ufficio Gabinetto della Questura di Firenze e intervenuto, nella circostanza, libero dal servizio mentre stava viaggiando con la famiglia).

La cerimonia, iniziata in Questura con la deposizione di una corona ai caduti della Polizia di Stato alla presenza del Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, è proseguita nella splendida cornice del Salone dei ‘500 di Palazzo Vecchio, ove il quartetto d’archi della Scuola di Musica di Fiesole ha eseguito l’Inno Nazionale. Poi, dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, e gli interventi della Sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro e del Questore Fausto Lamparelli, sono stati consegnati dalle numerose Autorità presenti 8 Encomi Solenni; 6 Encomi; 5 Lodi.

Il lavoro della Polizia di Stato fiorentina ha consentito negli ultimi 12 mesi di arrestare 558 persone e la denuncia di 3884 persone perché ritenute responsabili di reati predatori, contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono invece oltre 1 milione le persone controllate nel corso dei servizi ordinari e straordinari (408 quelli messi in atto nell’ultimo anno) di controllo del territorio. 20.000 gli interventi eseguiti dalle volanti della Questura di Firenze su tutto il territorio di competenza tramite l’U.P.G e S.P. e i Commissariati distaccati di Empoli e Sesto Fiorentino.

Sul fronte prevenzione, l’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza ha firmato 709 misure di prevenzione con un’importante incidenza dei DASPO emessi a seguito di episodi avvenuti nell’ambito di manifestazioni sportive che sono stati 222 nei confronti di soggetti appartenenti a varie tifoserie; 85 gli ammonimenti emessi per la prevenzione della violenza contro le donne.

Importante anche gli incontri con studenti, docenti e anziani sia per l’educazione alla legalità, sia per contrastare sempre più evolute forme di adescamento o truffe.

Sono 1875 i servizi di ordine pubblico gestiti dalla Questura fiorentina negli ultimi 365 giorni. 51.855 i passaporti stampati e 34.738 i permessi di soggiorno rilasciati a stranieri, studenti o lavoratori.

È di oltre mezza tonnellata di stupefacenti il bilancio dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio al quale hanno lavorato incessantemente Squadra Mobile, volanti e Commissariati cittadini.

28 i decreti di sospensione delle licenze per esercizi pubblici della città e della Provincia ove sono state rilevate condotte antigiuridiche dei titolari e degli avventori.

Presenti all’evento numerose Autorità e gli studenti, i docenti e i dirigenti degli Istituti scolastici: Buontalenti, Salvemini-Duca D’Aosta, Da Vinci, Sassetti Peruzzi, Istituto Tecnico-Agrario di Firenze e l’istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo.

L’evento di oggi è stato anche un importante momento per avvicinare grandi e piccini alla famiglia della Polizia di Stato che, per l’occasione, ha allestito un’esposizione di mezzi e stands in Piazza della Signoria, esibendo anche un elicottero appartenente al 8° Reparto Volo di Firenze.

