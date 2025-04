Dario Ballantini in scena al teatro di Santa Croce sull'Arno

Primo tempo porta in scena al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno martedì 15 aprile alle 21 uno spettacolo attesissimo: Ballantini e Petrolini di e con Dario Ballantini.

Ballantini, il trasformista di Striscia La Notizia porta a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile: il grande Ettore Petrolini.

Con la consueta maniacale ostinazione per il totale camuffamento, l’artista livornese riesce a far rivivere, in una versione più aderente possibile all’originale, sette personaggi creati dal grande comico romano nato a fine ‘800:Gigi Il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone, si ripresentano in scena nel nuovo millennio.Tra un personaggio e l’altro, Ballantini si trucca a vista utilizzando una sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali.

L’artista livornese approfondisce alcuni contenuti ed osservazioni, per spiegare e dare importanza al recupero di memoria collettiva e per preservare il futuro dei comici, dalla mancanza di agganci culturali col passato.

Ettore Petrolini può essere infatti considerato il precursore di tutta la comicità italiana, pure moderna compresa la versatile creazione di personaggi che, corredati da rudimentali trucchi speciali sono stati anche di ispirazione per molti grandi interpreti della scena italiana

Il lavoro di ricerca di trucchi e costumi originali, restituisce l’atmosfera pionieristica di questo genio assoluto.

Il commento musicale e la riproposizione dei successi “Petroliniani” sono affidati al virtuoso fisarmonicista e compositore Marcello Fiorini che ne ha curato anche gli arrangiamenti.

La Regia, dopo il successo dello spettacolo “Da Balla A Dalla – Storia di un imitazione vissuta” tutt’ora in scena nei Teatri, è affidata a Massimo Licinio.

Giallo Mare proseguirà, come da tradizione, un'intensa attività di formazione e produzione con le creazioni sceniche finali prodotte dai corsi di formazione teatrale Achab, rivolti con specifici percorsi a ragazzi e adulti. Il gruppo, che accoglie una ventina di allievi di ogni età, si sta allenando sui meccanismi del comico, prematuro rivelare il titolo, che è in via di definizione, certa è la data del debutto, che sarà giovedì 12 giugno.

Per gli spettacoli biglietto posto unico 10 euro. I biglietti potranno essere acquistati

il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro, presentandosi trenta minuti prima dell’inizio dello spettacolo o prenotandoli a Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629 o via email a biglietteria@giallomare.it

