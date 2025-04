Un bando per manutenzione e cura delle rotonde a Castelfiorentino

Un Piano per la rigenerazione, la cura e la manutenzione di tutte le rotatorie stradali che ricadono nel territorio comunale di Castelfiorentino. E’ questo l’obiettivo del bando, pubblicato in data odierna sul sito del Comune, con cui si ricercano soggetti interessati (aziende o associazioni) a stipulare “patti di collaborazione” per una gestione condivisa di tutte le rotatorie stradali, per migliorare sia la qualità del verde pubblico, attraverso un’accurata selezione delle specie arboree e floreali presenti al loro interno, che la qualità del decoro urbano.

Le collaborazioni potranno avere una durata da 5 a 10 anni, con possibilità di sponsorizzazioni. Il soggetto incaricato potrà pertanto installare un cartello specificando il nome dell’azienda o dell’associazione che si impegna alla manutenzione e alla cura della rotatoria, ottenendo così positive ricadute in termini di immagine.

Attualmente, le rotatorie interessate dal bando sono sette. Quattro sono frutto di una recente intesa tra il Comune di Castelfiorentino e la Città Metropolitana con cui il Comune ha assunto l’impegno a farsene carico per la manutenzione (due lungo la nuova 429, uscita Granaiolo e Dogana, una lungo la Volterrana e la quarta nei pressi della zona industriale di Pesciola). Le altre tre sono ubicate all’incrocio tra Via Machiavelli e Via Profeti, all’incrocio Via Machiavelli e Via Duca D'Aosta, all’incrocio tra Via Machiavelli e Via Niccoli. Non si esclude, tuttavia, che la gestione di altre rotatorie possa essere proposta direttamente dai soggetti interessati.

L’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino è determinata nel portare avanti questo progetto, che punta a realizzare un deciso salto di qualità al decoro urbano e all’immagine del territorio.

“Una rotatoria ben curata – osserva Federico Nunziata, Assessore alla Manutenzione e Decoro urbano - è molto più di un semplice snodo stradale: è un biglietto da visita, un primo impatto visivo che può trasmettere decoro, cura e accoglienza per chi entra nel nostro territorio. Valorizzare questi spazi significa contribuire concretamente alla qualità urbana e all'immagine complessiva del nostro paese”.

Le proposte – redatte sull’apposito modulo – dovranno essere trasmesse entro 60 giorni da oggi esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it, indicando chiaramente nell’oggetto: “Proposta di cura rotatoria”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa