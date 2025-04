"Bar-ristorante 'centro' di spaccio e consumo a Empoli": la denuncia dei residenti

Un bar-ristorante etnico che, però, sembra essere diventato una vera e propria centrale di spaccio e consumo di droga in centro a Empoli. È quanto segnalano alcuni residenti che da mesi stanno facendo presente alle autorità competenti la situazione di degrado in una zona del centro cittadino.

"Da quando ha aperto il locale - spiega uno dei residenti - c'è un ampio via vai di persone e quasi tutti i frequentatori sono spacciatori. Alcuni soggetti stranieri vendono agli assuntori di droga che lì la comprano e poi vanno a consumarla nei giardini vicini. Un angolo del centro storico sta diventando un'area degradata. Da una parte si compra la droga, dall'altra la si consuma".

La situazione è stata segnalata a forze dell'ordine e all'Amministrazione comunale, sia attraverso colloqui personali che via PEC, ma al momento, racconta il residente, "nessuno ha fatto nulla".

"Da ottobre ho inviato più volte segnalazioni anche per PEC a forze dell'ordine e Amministrazione. Ho anche sollecitato interventi attraverso l'app YouPol. Si sono tenuti incontri con le forze dell'ordine e l'Amministrazione a cui hanno partecipato una quindicina di residenti per chiedere un intervento. Ma ancora oggi nessuno ha fatto nulla. Ho anche richiesto che le forze dell'ordine, che pattugliano almeno tre volte al giorno il centro, di passare anche da quella via limitrofa. Ma al momento non vediamo alcun risultato e tutto continua come niente fosse", spiega il residente

