In 450 a cena per il nuovo teatro di Empoli. E parte 'Adotta una poltrona'

450 persone a tavola per celebrare un percorso, quello del nuovo Teatro il Ferruccio di Empoli, che porterà a una nuova struttura culturale nel centro della città. Ieri, mercoledì 10 aprile, si è tenuta la cena per il teatro al Palazzo delle Esposizioni, a pochi metri dal cantiere in grande sviluppo per il nuovo teatro. Dopo la presentazione agli 'Amici del Teatro' di sabato 18 gennaio, stavolta una conviviale che ha portato a scoprire ancora di più il nuovo teatro affacciato sull'Arno.

IL PROGETTO - La storia è nota: Il Ferruccio, dal nome del compositore empolese Busoni, rappresenta il coronamento di un sogno a lungo atteso dalla comunità, rimasto sospeso dal 1944 con la distruzione dell’ultimo teatro cittadino durante la Seconda guerra mondiale. Grazie anche ai finanziamenti del PNRR e all’impegno dei cittadini, che hanno sostenuto l’opera con campagne di raccolta fondi, il progetto ha preso forma dal 20 gennaio 2025, data di inizio dei cantieri.

A mostrare nuovi dettagli del teatro è stato l'architetto Marco Casamonti, tra i fondatori dello studio di architetti Archea.

"Archea ha realizzato questo teatro sviluppando un progetto definitivo da quello preliminare giunto dopo un lungo percorso partecipativo. L'idea del teatro era già stata impostata, abbiamo dato un senso alla piega in modo differente, affacciandola verso via Ridolfi e il centro di Empoli. Tra il teatro e l'attuale Palazzo delle Esposizioni, ci sarà una nuova piazza aperta. La struttura avrà un affaccio sospeso in acciaio con terrazza panoramica da cui vedere tutta la città. Nel 'Ferruccio' abbiamo due sale, quella principale da 500 posti e una più piccola, da cui entrare al piano terra, da 150 posti. La sala wagneriana, a gradoni, è rivestita con doghe in legno per regolare l'acustica, le poltrone le abbiamo immaginate in colore verde ottanio per richiamare il verde del Vetro di Empoli. Il vetro riveste l'esterno con grandi doghe chiamate U-glass, così che di notte il teatro sarà come una grande lanterna. Abbiamo poi cominciato a studiare una valorizzazione della piazza esterna e della facciata del Palazzo delle Esposizioni. Concludo dicendo che i sognatori e i visionari sono i committenti, i cittadini e gli amministratori, gli architetti devono solo interpretare queste visioni e renderle uno spazio abitabile. In questa serata c'è sogno e visione da parte vostra.".

ADOTTA UNA POLTRONA - L'occasione della cena ha permesso di lanciare anche la nuova campagna di membership 'Adotta una Poltrona'. L'assessore alla Cultura, Matteo Bensi, assieme al presidente dell'associazione Amici del Teatro Alessandro Torcini, ha presentato i tre modi di sostenere il nuovo teatro. A partire da 50 euro si può sostenere il teatro che permette la consegna della card Starter (disegnata da Giulia Quagli) e sconti personalizzati con realtà locali in convenzione. A partire da 150 euro si potrà ottenere la card Supporter, disegnata da Arianna Bellucci, che aggiunge anche l'accesso per un anno a tutti i musei di Empoli e un'esperienza culturale esclusiva e personalizzata in molte realtà empolesi come la libreria Rinascita, il CAM, Giallo Mare Minimal Teatro e molto altro. Infine da 500 euro la tessera Gold, disegnata da Camilla Garofano, che aggiunge il massimo dei benefit: oltre a quanto previsto dalle precedenti card, la tessera di socio sostenitore del Cineclub Il Culturale, un viaggio dietro le quinte del teatro con il Centro Studi Musicali 'Ferruccio Busoni' e il tuo nome su una poltrona del Ferruccio.

LE DICHIARAZIONI - Così ha commentato l'assessore Bensi: "Vogliamo far vivere un’idea intorno al progetto del teatro, un luogo intorno al quale la città si riconosce a 360°. Un grazie a tutta l’amministrazione che sostiene questa grande impresa. Ci sentiamo di proporre una nuova idea di partecipazione a qualche mese dall’inizio del cantiere. ‘Adotta una poltrona’, una nuova iniziativa di partecipazione, una chiamata a raccogliere tutte le associazioni della città. Questa è un’offerta per tutti perché questa sarà una infrastruttura storica per la città che cambierà per sempre.

A seguire il presidente del comitato Amici del Teatro il Ferruccio, Alessandro Torcini: "Questo è un momento importante dopo tutta la fase iniziale, dopo la campagna ‘Adotta una zolla’. Abbiamo iniziato davvero e i lavori si vedono concretamente. Il teatro è un’opera pubblica particolare e questo deve essere un percorso sentito e partecipato. È un’opera ambiziosa, vogliamo fare qualcosa di grande per la nostra città. La nuova campagna è strutturata in tre fasi ma per ogni donazione ringrazieremo personalmente in una piccola cerimonia che organizzeremo in Comune come abbiamo fatto in passato per le zolle".

In chiusura il sindaco Alessio Mantellassi: "Se attorno a un cantiere ci sia una comunità che si ritrova e che dà un contributo a quel progetto, significa che quell'idea e quel progetto sono sentite come un'esigenza di una comunità. Nella presenza di ciascuno di voi si dà senso al percorso che stiamo facendo. Con 'Adotta una Zolla' c'è stata una risposta dei cittadini, delle associazioni, del tessuto imprenditoriale. Questo sarà il teatro degli empolesi perché la nostra città merita questo teatro. Quella sfida nata dall'amministrazione guidata da Brenda Barnini, noi l'abbiamo colta con positiva continuità e su cui abbiamo lavorato fin da subito, per affrontare le sfide che ci sono e tutto quel che serve per far sì che il teatro sia integrato nel tessuto della città. Ringrazio tutti i presenti, gli Amici del Teatro, gli assessori Bensi e Falorni, gli uffici tecnici del Comune, Marco Casamonti, lo studio Archea e due giovani architetti empolesi come Eugenio Pucci e Mirco Donati".

COME DONARE

Il Comune di Empoli ha aperto un conto esclusivamente dedicato alla raccolta fondi per la realizzazione del Teatro Civico, nella filiale di Empoli della Banca Intesa San Paolo. Codice IBAN: IT09L0306937839100000300013, inserendo come causale Art Bonus - Comune di Empoli - nuovo Teatro il Ferruccio - Codice Fiscale / P.Iva del donatore.

È possibile donare anche tramite PagoPA, accedi al portale IRIS ed effettua una donazione.

Art Bonus per cittadini e imprese

Le donazioni effettuate tramite bonifico bancario beneficiano dell'Art Bonus che garantisce un credito d'imposta pari al 65% di quanto donato. Fondamentale

riportare la causale corretta al momento del pagamento. Per le imprese la Regione Toscana integra il credito di imposta IRPEF con una detrazione IRAP del 20%, arrivando a rendere detraibile fino all’85% dell’importo donato. Se sei un’impresa e vuoi conoscere il programma esclusivo di welfare culturale che abbiamo pensato per te, contattaci alla mail cultura@comune.empoli.fi.it.

SITO DEDICATO

È stato aperto un nuovo sito dedicato al Teatro il Ferruccio, all'indirizzo https://www.teatrodiempoli.it/ potete trovare i dettagli del progetto, la nuova campagna di membership Adotta una Poltrona e la rassegna stampa dedicata.

