Centri estivi 2025: a Montelupo un'estate di esperienze, gioco e scoperta per bambini e ragazzi

Come ogni anno, il Comune di Montelupo Fiorentino propone un ricco calendario di attività estive dedicate a bambini e ragazzi, progettate in collaborazione con associazioni, cooperative e realtà educative del territorio comunale e limitrofo. I centri estivi 2025 offrono esperienze pensate per favorire la socializzazione, il benessere all’aria aperta e la scoperta delle proprie passioni.

Le proposte spaziano per fascia d’età e per interesse:

“Cose così, cose cosà” (Cooperativa Indaco) per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni: attività creative e naturali alla Scuola Primaria Margherita Hack, ispirate al gioco aperto e alla scoperta sensoriale.

“In fattoria” (Cooperativa Indaco) per la fascia 7-10 anni: un’intera settimana immersi nella Fattoria Didattica Gea Minipony, tra animali, natura e laboratori esperienziali.

“Archaeology Camp” (Cooperativa Indaco): per gli stessi bambini, un’immersione tra archeologia e lingua inglese nel Parco dell’Ambrogiana e al Museo Archeologico.

“L’Officina delle Idee” (Pubblica Assistenza Montelupo): dai 6 ai 14 anni, un’estate a tema con arte, musica, benessere, concorsi, piscina e gite.

“Sport Camp” (Pubblica Assistenza e Rugby Urme): attività sportive multidisciplinari a Fibbiana, con giornate in piscina e nella natura.

“E…state in pista!” (ACSI Sport Toscana): atletica leggera, piscina e uscite al mare per bambini dai 6 ai 12 anni, allo stadio Carlo Castellani.

“Gioco Sport Avventura” (UISP Empoli Valdelsa): per bambini dai 4 ai 6 anni, un centro estivo dinamico tra scuola dell’infanzia Torre, parchi, centro storico e piscina.

“Multisport” (UISP Empoli Valdelsa): dai 6 ai 14 anni, un percorso ludico-sportivo tra Pala Bitossi, Parco Ambrogiana e piscina di Empoli.

Le attività si svolgeranno tra l’11 giugno e il 1° agosto 2025, con calendari e orari differenziati per ciascun centro.

Agevolazioni per le famiglie residenti con ISEE fino a 50.000 euro:

Rimborso del 50% della quota per il secondo figlio iscritto;

Rimborso del 70% della quota per il terzo figlio iscritto e oltre.

Le iscrizioni sono aperte dal 14 aprile al 5 maggio 2025. Le domande saranno raccolte in ordine di arrivo fino a esaurimento posti.

Le proposte coprono diverse aree tematiche – natura, sport, cultura, creatività – e sono pensate per rispondere ai bisogni educativi e sociali di bambini e famiglie, favorendo un’estate di benessere, inclusione e partecipazione.

Tutte le informazioni dettagliate su luoghi, costi, orari e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito del Comune di Montelupo Fiorentino e presso i singoli enti organizzatori.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa