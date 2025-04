"Idee e creatività", a CNA Storie Daniela Martini racconta la sua "Coccinella Creative"

Nuovo appuntamento con la rubrica CNA Storie in onda su Radio Lady ogni mercoledì, trasmissione ideata in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa per raccontare e scoprire le storie di imprenditori e aziende del territorio. Ospite della puntata del 9 aprile 2025 Daniela Martini, titolare de La Coccinella Creative di Castelfiorentino, neo eletta presidente provinciale di Cna Impresa Donna.

"Idee, personalizzazione, creatività è il mio slogan" spiega Daniela, negli studi di Radio Lady con Valentina Cantini e Marco Goretti di CNA Empolese Valdelsa. Agenzia di promozione e pubblicità, nata nel 2006 a Castelfiorentino, "ci rivolgiamo a tutti, aziende, persone - spiega la titolare - commercializzo tutto quello che riguarda materiale pubblicitario, gadget, abbigliamento personalizzato". Vasto il campo d'azione: "Le aziende che si rivolgono a me sono le più disparate, in occasione di festività, eventi importanti o anche per dare una rinfrescata ai brand". Da incisioni laser, stampe e ricami "ci occupiamo di tutto".

Riavvolgendo il nastro "prima di aprire l'agenzia lavoravo in un negozio sportivo. È li che ho iniziato a fare personalizzazione per le squadre". Sbocciato il desiderio di una propria attività, "all'inizio non è stato semplice, sia dal punto di vista territoriale, aprire in un paese di provincia" o ancora comunicare il proprio operato, "tra sartorie e tipografie mi domandavano, e tu cosa proponi?". Infine, aggiunge Martini, "è stata una sfida anche essere un'impresa al femminile. Sono una ditta individuale, ma mi piace avere collaborazioni e lavorare in squadra".

Il prossimo anno La Coccinella Creative compirà vent'anni e Daniela Martini tira le somme: "Questo lavoro mi dà grandi soddisfazioni, anche se essere imprenditrice non è cosa da poco, ogni anno è una scommessa". Citando il rapporto con le aziende, Cantini di Cna Empolese Valdelsa aggiunge: "Daniela con la sua azienda supporta, crea, realizza una rete di imprese che lavorano insieme e che hanno un obiettivo comune, lo studio di un percorso promozionale".

E proprio nello spirito dell'imprenditoria femminile, Marco Goretti ha comunicato un'importante novità in trasmissione: "Come associazione a livello provinciale stiamo affrontando una fase di rinnovo degli organismi rappresentati dagli imprenditori, sia a livello territoriale che di mestiere. Daniela è già stata candidata per il raggruppamento di interesse di Cna Impresa Donna e siamo qui per testimoniare che è stata eletta rappresentante provinciale".

Soddisfazione espressa da Martini, per anni componente di Cid: "Sono molto orgogliosa del traguardo. Rappresentare le imprese al femminile è una responsabilità e un orgoglio. Cercherò di trasferire al gruppo il concetto di lavorare in team, perché per me non vince il singolo ma la squadra".



La Coccinella Creative Agency di Martini Daniela

Via Vittorio Niccoli, 279 - 50051 Castelfiorentino (FI)

339 548 5234

info@lacoccinellacreative.com

lacoccinella.com