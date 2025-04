Confcommercio: "Nuova caserma Carabinieri di Pontedera importante presidio di sicurezza"

“La sicurezza é un tema fondamentale per la tenuta del sistema imprenditoriale e commerciale di un territorio e siamo convinti che la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri a Pontedera nel quartiere della Stazione possa rappresentare un importante presidio per la città” con queste parole il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi si augura “la tempestiva realizzazione del progetto, in tempi congrui con le reali esigenze di imprese e cittadini. Apprendiamo della partecipazione del Comune al bando pubblico del Governo e auspichiamo che possano arrivare le risorse necessarie per procedere celermente alla realizzazione, senza intoppi tecnici ed eccessivi ostacoli burocratici”

“Ringraziamo il comandante provinciale dei Carabinieri Mauro Izzo non solo per il quotidiano e costante impegno, ma anche per il fondamentale sostegno verso un'opera che rappresenterebbe un forte segnale per l'intero territorio in termini di sicurezza e legalità”.

“Poter contare su una nuova caserma moderna e all'avanguardia in zona Stazione sarebbe letteralmente manna dal cielo” afferma il presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti “Nell'ultimo anno i nostri negozi sono stati purtroppo protagonisti di troppi episodi di furti e spaccate che hanno contribuito a un diffuso senso di insicurezza tra imprenditori e cittadini. Occorre dare un forte e convinto segnale che qualcosa sta cambiando. La costruzione della nuova caserma dei Carabinieri, insieme alla riqualificazione dell'ex Ipsia, darebbe inoltre un forte impulso al progetto di rigenerazione del centro promosso dall'amministrazione, in modo da costrutire un centro cittadino sempre più connesso tra l'area della stazione e l'asse di corso Matteotti e piazza Martiri della Libertà: questa è la strada giusta da perseguire”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa