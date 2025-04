Contratto di Fiume della Pesa, i ragazzi della scuola secondaria si riavvicinano all'ecosistema fluviale

Torna anche quest’anno il progetto di educazione ambientale promosso dall’Assessorato alle Politiche Ambientali e alla Mitigazione e Adattamento Climatico del Comune di Montelupo Fiorentino, in collaborazione con i firmatari del Contratto di Fiume della Pesa. L’iniziativa coinvolgerà tutti gli studenti delle classi prime e alcune seconde dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo, accompagnandoli in un percorso esperienziale lungo il torrente Pesa.

Durante le uscite, i ragazzi avranno l'opportunità di conoscere da vicino l'ecosistema fluviale, la sua biodiversità, i delicati equilibri che lo regolano e le minacce rappresentate dai cambiamenti climatici. L’obiettivo è fornire strumenti di conoscenza per sviluppare una maggiore consapevolezza ambientale, nel rispetto delle risorse naturali, secondo i principi di One Earth, fondamento di un futuro sostenibile per tutti.

Alle nove uscite previste parteciperanno numerose realtà del territorio e del mondo scientifico: l’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, l’associazione Viva Scienza, il gruppo “Acchiappa Rifiuti” della Pro Loco di Montelupo, l’associazione Plastic Free e il Centro Ornitologico Toscano.

A rendere ancora più speciale il progetto sarà la partecipazione di Stefano Cerbai, campione italiano a squadre di fotografia subacquea, che accompagnerà gli studenti in alcune uscite per documentare il suggestivo momento della frega delle carpe, quando i pesci risalgono dall’Arno alla Foce della Pesa in cerca di acque più limpide per la riproduzione.

«Formare nelle nuove generazioni una consapevolezza ecologica e climatica è un elemento essenziale per il futuro del genere umano» – dichiara Lorenzo Nesi, assessore all’ambiente – «e il Contratto di Fiume rappresenta uno strumento concreto per costruire un legame più forte tra comunità e territorio, a partire proprio dai più giovani».

Il progetto didattico, che in passato ha coinvolto anche l’Istituto Comprensivo di Greve in Chianti, si conferma una buona pratica per la sensibilizzazione ambientale e per la promozione di una cultura del rispetto e della cura dei beni comuni.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

