Croce Rossa e Compagnia di Babbo Natale insieme per sostenere i più fragili: firmato protocollo d’intesa

La Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Toscana e la Fondazione La Compagnia di Babbo Natale hanno siglato un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di definire una collaborazione sinergica per il perseguimento di obiettivi comuni a favore delle fasce più deboli della popolazione. L’accordo, firmato dai rispettivi Presidenti, Lorenzo Andreoni per CRI Toscana e Silvano Gori per La Compagnia di Babbo Natale, sancisce la volontà di entrambe le organizzazioni, accomunate dai valori di solidarietà, volontariato e assistenza, di unire le proprie forze e competenze per i prossimi 3 anni per rispondere in maniera più efficace ai bisogni del territorio toscano.

Il Protocollo d’Intesa prevede la realizzazione congiunta di diverse attività, tra cui:

• Progetti ed iniziative di assistenza sociale e supporto a persone vulnerabili: le due organizzazioni collaboreranno attivamente per ideare e implementare progetti mirati a fornire aiuto concreto a individui e famiglie in difficoltà.

• Attività di sensibilizzazione e promozione del volontariato e della cittadinanza attiva: saranno organizzate iniziative congiunte per sensibilizzare la comunità sull'importanza del volontariato e per promuovere una partecipazione attiva dei cittadini nella risposta ai bisogni sociali.

• Collaborazioni in occasione di eventi calamitosi e di emergenza: CRI Toscana e la Fondazione La Compagnia di Babbo Natale si impegneranno a collaborare strettamente in situazioni di emergenza, mettendo a disposizione congiuntamente risorse e personale per fornire assistenza immediata alle popolazioni colpite.

• Altre iniziative di comune interesse per il perseguimento delle finalità sociali delle due organizzazioni: le parti si riservano la possibilità di sviluppare ulteriori progetti e collaborazioni in ambiti di reciproco interesse, al fine di massimizzare l'impatto delle proprie azioni sul territorio.

Le attività saranno programmate congiuntamente attraverso incontri periodici tra i rappresentanti delle due organizzazioni, durante i quali verranno definiti compiti, responsabilità e impegni specifici per ogni iniziativa, con l’impegno reciproco a condividere risorse, strumenti e competenze.

“Questo protocollo – ha spiegato Silvano Gori – è un impegno importante che la Fondazione è felice di prendere insieme al Comitato Regionale Toscana di Croce Rossa nell’interesse dei territori. Uniamo forze e intenti a vantaggio di chi è in difficoltà, anche in situazioni calamitose e di emergenza. Ci tengo particolarmente – ha aggiunto il presidente della Fondazione Compagnia di Babbo Natale – perché la collaborazione con Croce Rossa è un esempio di come l’impegno della Compagnia, che riunisce 278 babbi, non riguarda solo il periodo natalizio, ma è costante e si svolge durante tutto l’anno con progetti e iniziative rivolte a famiglie con bambini in difficoltà, anziani e soggetti più fragili. Ad esempio – ha sottolineato Gori – grazie al progetto ‘Esci dalla Strada ed Entra in Campo’ aiutiamo i ragazzi ad appassionarsi a uno sport, sollevando le famiglie dall’impegno economico di iscrivere i figli ad attività sportive continuative. Stiamo costruendo anche un importante progetto per la formazione musicale, lavoriamo nelle scuole fiorentine e portiamo i ragazzi in vacanza nei periodi estivi. Oggi, con Croce Rossa, facciamo un ulteriore passo per rafforzare il nostro aiuto e i nostri obiettivi”.

“Siamo molto soddisfatti di aver formalizzato questa collaborazione con la Fondazione La Compagnia di Babbo Natale – ha commentato Lorenzo Andreoni, Presidente di CRI Toscana –. Riteniamo che la sinergia tra due realtà così attive sul territorio possa generare un impatto ancora più significativo a favore di chi ha più bisogno. In particolare, in un contesto come quello attuale, segnato da cambiamenti climatici che purtroppo rendono sempre più frequenti eventi meteorologici estremi come alluvioni ed esondazioni, la collaborazione con una realtà solida e sensibile come la Fondazione La Compagnia di Babbo Natale assume un’importanza cruciale. Unire le nostre forze in questi momenti di emergenza ci permetterà di portare un aiuto ancora più tempestivo ed efficace alle comunità colpite. Questo accordo rappresenta un passo importante per rafforzare il nostro impegno verso la comunità toscana”.

Fonte: Ufficio Stampa