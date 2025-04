Dal vetro ai profumi, dalla moda al fitness: sindaco in visita alle aziende di Montelupo

Un giorno al mese per scoprire le eccellenze di Montelupo. Nell’appuntamento di mercoledì 2 aprile, il Sindaco ha visitato imprese operanti in settori diversi, tutte accomunate da un forte spirito imprenditoriale e dalla volontà di investire sul territorio e sull’innovazione.

ATON LUCE è una storica azienda di Montelupo, fondata nel 1967 e acquisita nel 2022 dal gruppo messicano Pavisa, con il supporto di capitali italiani. L’ingresso di questo importante gruppo vetrario, attivo da più di 70 anni nelle Americhe, ha consentito di salvaguardare numerosi posti di lavoro e di rilanciare il comparto produttivo, specializzato nella realizzazione di vetro per bottiglie, cosmetica e articoli da tavola.

Per Pavisa, l’operazione ha rappresentato un’opportunità strategica di insediamento produttivo in Europa; per Montelupo, la possibilità di mantenere viva una realtà industriale storica.

Oggi l’azienda conta 56 dipendenti, con una previsione di crescita fino a 81 unità entro il 2026. Sono in corso importanti investimenti in tecnologie green e soluzioni a risparmio energetico: i nuovi forni permetteranno un abbattimento delle emissioni di CO₂ di circa il 70%. In vista dell’espansione, l’azienda è alla ricerca di nuovo personale.

SCULTURE è il centro sportivo in Via Gramsci fondato da Giulia Borgioli, giovanissima imprenditrice locale. Il centro propone percorsi personalizzati con personal trainer, ginnastica posturale e allenamento funzionale, con un’attenzione particolare al benessere psico-fisico e alla cura della persona.

BRUNO MANETTI CASHMERE, fondata negli anni Settanta, è una realtà di riferimento nel settore del tessile di alta gamma e della maglieria in cashmere. Conta 30 dipendenti, in maggioranza donne, e serve oltre 300 clienti in tutto il mondo: Europa, Russia, Ucraina, Corea del Sud e Cina.

L’azienda, a conduzione prevalentemente familiare, ha scelto di non produrre per conto terzi, mantenendo alta la qualità dei filati come cifra distintiva. Tra le principali criticità segnalate, la difficoltà a reperire personale altamente specializzato nel settore.

CHIARA FIRENZE è un’azienda giovane e dinamica, fondata nel 2018, che ha fatto dell’artigianalità e della sperimentazione olfattiva la propria identità. Entrando nella sede si viene subito accolti da un laboratorio creativo, dove nascono le fragranze della collezione.

Il centro produttivo funge anche da punto vendita e cuore pulsante dell’attività, che oggi distribuisce in circa 500 punti vendita, di cui l’80% in Italia e il restante 20% all’estero. Una crescita costante che ha attirato anche l’attenzione di marchi prestigiosi come Fendi e BMW.

Nell’ambito dell’attività finalizzata a valorizzare le eccellenze del territorio il primo cittadino di Montelupo, assieme a al sindaco di Montespertoli ha visitato i produttori presenti al Vinitaly a Verona.

Nello specifico, Fattoria Di Petrognano, del gruppo Pellegrini, la Tenuta San Vito di Neri Gazulli, e anche la Fattoria Poggio Capponi, che pur trovandosi nel comune di Montespertoli ha alcuni dei suoi vigneti a Pulica.

Oltre agli stand delle aziende vinicole erano presenti anche cittadini o ex cittadini di Montelupo, come Filippo Vanni, export manager di Barone Ricasoli, Fabrizio Gherardini, direttore commerciale della Tenuta di Artimino e Gabriele Rosi direttore tecnico di Borgo Salcetino, Livon.