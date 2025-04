In Toscana presenti 424mila stranieri, l'11,6% della popolazione

In Toscana sono presenti 424mila cittadini e cittadine stranieri, si tratta dell'11,6% della popolazione (la media italiana è 8,9%). 146mila sono gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, quindi salgono a 570mila i residenti in Toscana che hanno un background migratorio, il 15,6% dei 3,7 milioni di abitanti.

Sono alcuni dei dati emersi nel corso della presentazione del Rapporto 2024 sull'immigrazione in Toscana, redatto da un gruppo coordinato dall'Osservatorio sociale regionale e che è stato presentato in Regione. Si nota che il 46,5% degli stranieri residenti è europeo, la cui metà proviene da Paesi dell'Unione Europea. Gli asiatici rappresentano il 30,5%, gli africani il 16,5%, gli americani il 6,5%.

Il 18% delle persone nate in Toscana è straniero, un quarto dei matrimoni che si celebra in Toscana ha almeno un componente straniero. Senza le persone straniere, la Toscana perderebbe 1,4 milioni di abitanti da oggi al 2060; grazie però a loro, mantenendo il trend attuale, la perdita sarà 'attenuata' e di circa 400mila abitanti. Nei prossimi 35 anni, dice il report, gli stranieri aumenteranno e arriveranno a 1 milione.

I richiedenti asilo nella nostra regione sono 10.200. Il 18% è ospitato in strutture Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), mentre sono oltre 8.300 i migranti ospitati nei Cas (i Centri di accoglienza straordinari). I posti di accoglienza disponibili sono cresciuti e sono 1.874, l'80% dei quali in accoglienza ordinaria. La presenza femminile è quasi raddoppiata ed è al 15% e i beneficiari dell'accoglienza vengono soprattutto da Pakistan (16,4%), Nigeria (11,%) e Afghanistan (9,7%). Firenze è la provincia toscana con più ospiti in strutture di prima accoglienza alla fine del 2024, con 2.062 ospiti, seguita da Siena con 1.123 e Pisa con 976.

