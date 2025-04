A Firenze in anteprima il docufilm sul pittore empolese Gino Terreni

In occasione del centenario dalla nascita di Gino Terreni (Tartagliana di Empoli, 1925 – Empoli, 2015), uno dei protagonisti più intensi dell’espressionismo italiano del secondo Novecento, viene presentato in anteprima regionale il docufilm “Gino Terreni: lo stupore pittorico”, per la regia di Massimo Tarducci, prodotto da Terza Prattica con il sostegno della Regione Toscana e il contributo di Unicoop Firenze, tramite le sezioni soci di Empoli e Scandicci.

Artista poliedrico – pittore, scultore, xilografo, docente – ma anche figura di profondo impegno civile, Terreni fu partigiano con il nome di battaglia “Ricciolo”. La sua esperienza diretta degli orrori della guerra lo rese un convinto uomo di pace e testimone della Memoria, in particolare verso le nuove generazioni.

La sua arte, intrisa di sentimenti umani, religiosi e mistici, si distingue per un’espressione intensa e originale, che si discosta dalle correnti nordiche per toccare una dimensione quasi europea. Forte e duraturo è stato anche il suo legame con la campagna toscana, da lui ritratta con struggente partecipazione.

Il docufilm ripercorre la vita e la ricerca artistica di Terreni, attraverso un racconto visivo costruito sulle sue opere più emblematiche. Arricchiscono il documentario testimonianze dirette dei figli Leonardo e Sabrina, della compagna di vita Delia Orlandi, dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze e di studiosi e figure del mondo dell’arte e della cultura tra cui Cristina Acidini, Marco Gamannossi, Gabriella Gentilini, Paolo Santini, Luigi Viti, Nilo Capretti, Francesca Allegri e Massimo Tosi.

L’anteprima regionale del docufilm si terrà

📍 Mercoledì 16 aprile, ore 18:45

📍 Cinema La Compagnia (Via Camillo Cavour 50/r, Firenze)

📍 Ingresso libero

L’evento aprirà ufficialmente le celebrazioni per il centenario dell’artista, che si svolgeranno nel corso dell’anno in numerose località toscane, coordinate da un comitato scientifico dedicato.