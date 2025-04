Domenica delle Palme e Via Crucis, come cambia la viabilità a Empoli

Nei prossimi giorni si terranno alcuni eventi religiosi che precedono la Pasqua: le celebrazioni in processione nella “Domenica delle Palme” e la “Via Crucis”. Iniziative che si svolgeranno in alcune frazioni dove saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità veicolare per il passaggio in alcune vie delle processioni.

Di seguito tutte le informazioni.

DOMENICA DELLE PALME – Il 13 aprile 2025 (ordinanza 154 del giorno 8 aprile 2025) la parrocchia di SS. Simone e Giuda a Corniola organizza la “Processione della Domenica delle Palme” a Ponzano secondo il seguente itinerario: dalle 10.15 fino al termine della processione - partenza dalla Chiesa di S.Giovanni Battista in Pantaneto, per via Salaiola, via di Corniola fino alla Chiesa dei SS.Simone e Giuda dove sarà celebrata la santa messa - sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione.

Sempre il 13 aprile, a Santa Maria, organizzata dall’omonima parrocchia, si terrà la processione con questo itinerario: inizio chiesa di San Mamante, via Botticini, per via Beato Angelico, via Livornese, chiesa Santa Maria a Ripa. Dalle 10 fino al termine del passaggio della processione sarà sospesa la circolazione (ordinanza 1471 del 4 aprile 2025).

Con ordinanza 162 del giorno 9 aprile 2025, è stata disposta la sospensione della circolazione veicolare nel giorno 13 aprile, dalle 9.30 alle 10.40 per il tempo strettamente necessario al transito della processione in alcune vie, organizzata dalla parrocchia S.Andrea. L’itinerario è il seguente: inizio dalla Chiesa di S.Agostino, via Dei Neri, via Leonardo da Vinci, Canto Guelfo, piazza Farinata, termine alla Chiesa della Collegiata.

VIA CRUCIS – Nel giorno 18 aprile 2025 sono in programma le processioni per la ‘Via Crucis’ organizzate da alcune parrocchie cittadine. Per la parrocchia S.Andrea, dalle 21 alle 22.30, con itinerario inizio da via Jacopo Della Quercia, via Furini, via Sanzio, via Verdi, via Leonardo da Vinci, piazza Farinata, termine alla Chiesa della Collegiata, sarà disposta la sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio dei fedeli in corteo (ordinanza 153 del giorno 8 aprile 2025).

Con ordinanza 150 del 7 aprile 2025, dalle 21 alle 23 sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione a Ponzano nelle vie interessate: inizio dalla Chiesa della Madonna del Rosario proseguendo per via Ponzano, via Del Giardino, via Montessori, via Caboto, via Giovanni da Verrazzano, via Fermi, via Ponzano fino alla Chiesa Parrocchiale della Madonna del Rosario.

La parrocchia SS.Simone e Giuda organizza la processione ‘Via Crucis’ secondo il seguente itinerario: con ordinanza 155 dell’8 aprile 2025, dalle 21.15 fino al termine della processione con inizio dalla Cappella di Santa Maria delle Grazie, via Volta, via Torricelli, via Viviani, via Copernico, via Bonistallo, via Marconi, via Galvani, via Einstein, per arrivare alla Cappella di Santa Maria delle Grazie, sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio.

Infine la ‘Via Crucis’ organizzata dalla parrocchia di Santa Maria a Ripa con questo itinerario, contenuto nell’ordinanza 148 del 4 aprile 2025: dalle 21 fino al termine della processione inizio dalla Chiesa Parrocchiale, via Pratovecchio, via Lazzeri, via Rosso Fiorentino, via Tiepolo, via Beato Angelico, via Livornese, Chiesa, sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa