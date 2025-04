Empoli Fencing Club esulta per il suo atleta Samuele Rossi: "A Vercelli confermato primo dei toscani"

Grande risultato per il giovane atleta Samuele Rossi della Empoli Fencing Club, che a Vercelli ha confermato il suo primato toscano. Sabato 5 aprile, spiega il club empolese, si è svolta la seconda competizione nazionale Gran Prix italiano di spada giovanile, per le qualifiche nazionali, al complesso fiere di Vercelli, in Piemonte. "Il nostro piccolo atleta ha fatto una notevole impresa. Alla sua seconda prova di Gran Prix, su 184 partecipanti si è piazzato ad un soffio della finale a otto, arrivando nono. Il campione regionale in carica ha confermato la sua leadership come primo dei toscani, perdendo solo da un ukraino che ha poi vinto il torneo - concludono - bravo Samuele".

Notizie correlate