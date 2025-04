Fucecchio racconta il Palio con 'Le 12 sartorie', quando la storia passa per ago e filo

Tanta gioia ed emozione: è questo il sentimento che traspare dalle parole di chi vive il Palio di Fucecchio ogni giorno dell’anno. Un entusiasmo che nasce nei laboratori sartoriali, dove mani esperte – spesso femminili – danno vita a veri e propri capolavori. Abiti storici che, con dettagli curati e grande maestria, incantano il pubblico durante le sfilate del Palio.

Ed è proprio a questi protagonisti silenziosi che è stato dedicato il video intitolato 'Le 12 sartorie', presentato in anteprima oggi, 10 aprile. Un omaggio alla tradizione sartoriale fucecchiese, simbolo di passione, dedizione e identità. Il progetto, della durata di circa sette minuti, celebra l’eccellenza artigiana che anima le dodici contrade e rinsalda il legame tra cultura, scuola e solidarietà.

Alla presentazione erano presenti la sindaca Emma Donnini, l’assessore alla cultura Alberto Cafaro, il presidente del Gruppo Fratres di Fucecchio, Stefano Caverni e i presidenti delle dodici contrade dell’Associazione Palio di Fucecchio.

Durante la presentazione di oggi, non è mancato di sottolineare l'importante collaborazione tra il Comune di Fucecchio, i Donatori Fratres e l'Istituto Professionale 'Arturo Checchi' – Scuola di Moda, una sinergia che rende ancora più prestigioso e significativo il lavoro sartoriale del Palio nella città di Fucecchio.

“Abbiamo voluto valorizzare questo video, perché racchiude tutto l’impegno e la dedizione che si nascondono dietro il lavoro sartoriale delle contrade – ha spiegato la sindaca Donnini –. È un aspetto meno visibile del Palio, ma altrettanto importante. In questi anni abbiamo raggiunto livelli altissimi e ci sembrava giusto riconoscere il merito di chi, soprattutto le donne, porta avanti questo lavoro con continuità e passione”.

Durante l’ultima edizione della 'Corsa alla Solidarietà', è stata la Contrada Ferruzza ad aggiudicarsi il premio per il maggior numero di donazioni, vincendo un abito realizzato dagli studenti della Scuola di Moda. “La nostra volontà è far crescere questa iniziativa su scala regionale – ha aggiunto Donnini – affinché diventi un punto di riferimento non solo per Fucecchio, ma anche per altre realtà simili”.

Il presidente del Gruppo Fratres, Stefano Caverni, ha sottolineato il valore del progetto: “Abbiamo unito la passione delle persone che vivono le contrade con l’energia degli studenti. Questo è un aspetto fondamentale. Ogni anno la scuola cambia, e per crescere ha bisogno di maggiore supporto: servono docenti più preparati nel campo della sartoria storica. Iniziative come questa sono essenziali per far diventare la Scuola di Moda un’eccellenza”.

Tra le novità presentate, anche alcuni prototipi di calzature abbinate agli abiti, frutto del lavoro degli studenti, segno di un percorso che si arricchisce e si rinnova.

L’assessore alla cultura, Alberto Cafaro, ha parlato del progetto come “il risultato di un grande lavoro di squadra. Il Palio è un elemento identitario per il nostro territorio e un’attrazione per chi viene da fuori. Stiamo investendo non solo sul presente, ma anche sul futuro, con progetti che coinvolgono amministrazione, contrade e cittadini”.

Il video è il preludio al Premio Cardini, in programma per la sera del 28 maggio. Il riconoscimento, che premia le migliori performance nella sfilata storica del Palio di Fucecchio, premiando categorie come sceneggiatura, costumi e performance, si sarà assegnato quest'anno da una giuria 'storica' che terrà conto tanto della tradizione e una giuria 'rinnovata' che terrà conto dell’innovazione introdotta negli anni.

“Questa serata è pensata per voi – ha concluso Cafaro rivolgendosi alle contrade – per farvi conoscere, per raccontare Fucecchio e tutto ciò che rappresentate. L’obiettivo è farvi diventare virali, far emergere il valore autentico della nostra comunità”.

foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it

Niccolò Banchi

Notizie correlate