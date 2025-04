Attraversano sulle strisce, investiti e feriti due studenti

Due giovani studenti di 15 e 18 anni sono stati investiti da un'auto mentre stavano attraversando la strada al Galluzzo, fuori Firenze. Il fatto è avvenuto in via Silvani, all'altezza di piazza Acciaioli. Sono rimasti feriti entrambi, sono stati portati in ospedale a Torregalli in codice giallo. L'auto stava andanto a velocità moderata. Sul posto la municipale che sta indagando. Il traffico è rimasto fermo per lungo tempo.

"L'incidente c'è stato sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada un gruppo che si stava dirigendo al liceo scientifico Rodolico. Una vettura, a velocità moderata, ha colpito due di loro - riporta la presidente del Quartiere 3, Serena Perini - All'inizio sembrava un incidente più grave, tanto che sono intervenute quattro ambulanze, poi i feriti sono risultati due e in codice giallo. Potrebbe aver influito il sole basso a quell'ora, verso le 8, l'auto procedeva a velocità moderata".