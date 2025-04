In partenza lavori sulle strade a Capraia e Limite, le vie interessate

Da lunedì 14 aprile iniziano lavori di manutenzione e di ripristino della pavimentazione stradale di alcuni tratti della viabilità comunale.

I tratti stradali interessati sono: piazza G. Marconi e il tratto di via G. Polverosi, il tratto di piazza V. Veneto, via A. Grandi e via Palazzaccio.

Gli interventi consistono nella fresatura con successivo rifacimento del manto stradale ed eventuale segnaletica stradale secondo la vigente normativa.

Il primo intervento del programma di lavori riguarda piazza G. Marconi e il tratto di via G. Polverosi, in questo caso sarà realizzata anche un’area pedonale sul fronte della scuola elementare.

I lavori iniziano lunedì 14 aprile, interessano tutta la piazza e per la presenza del cantiere l’ingresso alla scuola sarà momentaneamente effettuato da via A. Ponchielli dove sarà disposto il divieto di parcheggio e il divieto di accesso e transito dal viale G. Matteotti durante l’entrata e l’uscita degli alunni. Segnaletica dedicata sarà posizionata sul posto.

L’importo complessivo dei lavori è di euro 139.972,47 e saranno eseguiti dalla ditta Scaviter S.r.l. con affidamento dell’incarico con determina n° 509 del 31 dicembre 2024. Dopo i lavori in piazza G. Marconi, della durata di circa un mese condizioni meteo permettendo, gli interventi proseguiranno nelle altre vie interessate dalla manutenzione.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

