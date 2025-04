Occupazione femminile e gender gap, evento di Donne democratiche a Sovigliana

Si terrà sabato prossimo, 12 aprile, alle 17.45 un incontro organizzato dalla Conferenza delle Donne democratiche dell’Empolese Valdelsa sul lavoro delle donne. Un momento di confronto e proposta per riflettere e costruire insieme soluzioni concrete e politiche efficaci.

Interlocutori del dibattito saranno l’europarlamentare del Partito democratico Camilla Laureti, Giacomo Cucini, responsabile lavoro in segreteria della Federazione Pd Empolese Valdelsa e Gianluca Lacoppola, coordinatore Cgil Empolese Valdelsa. A coordinare l’iniziativa sarà Irene Bandini, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche Empolese Valdelsa.

«Il Rendiconto di genere 2024 presentato il 24 febbraio scorso dall’INPS ci dice che nel 2023, il tasso di occupazione femminile in Italia si è attestato al 52,5%, rispetto al 70,4% degli uomini, evidenziando un divario di genere significativo pari al 17,9 punti percentuali.-spiega Cucini-. Inoltre, le assunzioni femminili hanno rappresentato solo il 42,3% del totale. Il gap retributivo di genere rimane un aspetto critico, con le donne che percepiscono stipendi inferiori di oltre venti punti percentuali rispetto agli uomini. In particolare, fra i principali settori economici, la differenza è pari al 20% nelle attività manifatturiere, 23,7% nel commercio, 16,3% nei servizi di alloggio e ristorazione, 32,1% nelle attività finanziarie, assicurative e servizi alle imprese. Con questi dati non possiamo che chiedere al nostro partito di farsi carico della voce di tante donne, per garantire pari diritti e dignità alle donne nel mondo del lavoro, anche sviluppando e rispondendo alle necessità di politiche che facilitino la conciliazione tra vita lavorativa e familiare».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

