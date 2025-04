Ludicomix compie vent'anni: cosplay e fumetti tornano a Empoli nel ponte del 2 giugno

Il ciuco vola in piazza Farinata degli Uberti, attraversando un cerchio di fuoco tra dadi da gioco. Un'immaginario che lega Empoli al fantasy, alla grafica e al fumetto nel nuovo manifesto che annuncia da 20esima edizione del Ludicomix, in programma 31 maggio e 1-2 giugno prossimi. Un weekend lungo nel quale il centro storico torna a trasformarsi in regno della creatività con ospiti speciali, attività, intrattenimento e street food in più luoghi, dalla culla in cui tutto è nato del Palazzo delle Esposizioni a Parco Mariambini e Piazza della Vittoria.

Oggi, a Palazzo Leggenda, la presentazione della fiera del fumetto e della cultura pop giunta all'importante traguardo: "In realtà sono 22 anni che è nata l'iniziativa, contando i due anni di stop del Covid" spiega il presidente dell'associazione Ludicomix Tommaso Alderighi. "Siamo la seconda manifestazione più vecchia della Toscana e per festeggiare degnamente per la prima volta faremo tre giorni, al posto di un fine settimana. Quest'anno cerchiamo di abbracciare ancora di più un altro grande evento che è Leggenda" festival della letteratura e dell'ascolto in programma dal 9 all'11 maggio, "a cui siamo accomunati da molte cose, tra cui la letteratura per ragazzi".

"Una manifestazione affermata, che si è consolidata nel tempo e legata sempre di più alla città" commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi. Un anniversario "che celebra una storia di successo e di orgoglio perché è tra le prime manifestazioni ad aver compreso il potenziale del mondo dei fumetti, dei giochi, del cosplay, della cultura pop e nerd. Sono tanti gli spazi che accoglieranno ospiti e attività, tra questi il rinnovato parco Mariambini, e c'è anche una particolare attenzione al mondo della didattica e della conoscenza verso le nuove generazioni. Saranno tre giorni da vivere a pieno nella nostra città, ringrazio l'associazione Ludicomix e il presidente Alderighi per aver lavorato con tanto impegno per questo speciale anniversario". Una manifestazione che "arriva al traguardo dei 20 anni con la stessa voglia di far giocare tutta la città - aggiunge l’assessore Matteo Bensi. Dal 31 maggio al 2 giugno chiude idealmente il mese inaugurato dal festival Leggenda. Maggio a Empoli sarà fantastico!".

Tra i protagonisti del ventennale di Ludicomix c'è Katerina Ladon, illustratrice tra gli altri dell'edizione del 50esimo di Dungeons & Dragons (D&D), autrice del manifesto di quest'anno e protagonista di una mostra personale al Palazzo delle Esposizioni. L'area commerciale della fiera, spiegano gli organizzatori, sarà arricchita dallo spazio per gli incontri con autori e fumettisti, una ludoteca ancora più grande con spazio per il gioco libero ed i tornei, gestita dalle associazioni del territorio per incontrarsi e scontrarsi. Prosegue la collaborazione con il collettivo de Le Vanvere, che raggiunge 10 anni, e per l'occasione saranno allestite mostre, tra cui anche a Palazzo Leggenda, ed eventi come con il festival della lettura.

In programma sfide in tornei di videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo, spazio anche ai tornei di carte collezionabili, ai content creator del settore e alla "Taverna del Ciuchino Volante", area gioco che si sposta nel Fantasy Park. E ancora il Cosplay Contest, nel quale verrà assegnato il titolo di miglior cosplayer di Ludicomix 2025. Non mancheranno laboratori per famiglie, concerti e spettacoli all'insegna dei cartoni animati. Tra gli ospiti torna Rossa Caputo, famosa doppiatrice di Hazbin Hotel, che incontrerà il pubblico e presenterà il suo nuovo, imperdibile, progetto di GdR. E per festeggiare con tutta la città torna anche Cristina D'Avena, con un concerto gratuito il 31 maggio aperto a tutti.

L’edizione 2025 prevede inoltre due giornate di studi (31 maggio e 1° giugno) con tavole rotonde su temi come ADHD, autismo, fisica, vulcanologia, AI e fumetto, che vedranno il coinvolgimento di accademici, divulgatori e associazioni del territorio. Sull'Intelligenza Artificiale, Alderighi sottolinea: "Manifestazioni come la nostra tendono a puntualizzare che la parte umana rimane essenziale". Debutta anche l'area food, che sarà allestita in piazza Guido Guerra.

"Ludicomix è un evento per tutti: sia per appassionati di fumetti, videogiochi, giochi di ruolo, cosplay o semplicemente amanti della cultura pop. Non mancate all'appuntamento con la ventesima edizione di Ludicomix!" concludono gli organizzatori.

Altre info sul sito ufficiale e sulle pagine social di Ludicomix.

Notizie correlate