Macellazione clandestina in Maremma, sequestrati circa 400 kg di carne

In Maremma, a Manciano, i carabinieri forestali hanno sequestrato circa 400 kg di carne in cattivo stato di conservazione, scoperti in un sito di macellazione clandestina. L’operazione, condotta insieme al personale veterinario dell’ASL Toscana Sud Est, ha rilevato la presenza di carne bovina non tracciata, macellata in un locale non autorizzato e senza visita sanitaria obbligatoria.

Nel laboratorio sono stati trovati anche prodotti lattiero-caseari e altri alimenti a base di carne in condizioni igieniche gravi: molti presentavano muffe, cambiamenti di colore e odori anomali. Sequestrate anche 36 forme di formaggio in fase di stagionatura, conservate in ambienti non idonei.

Tra i ritrovamenti, anche una testa di bovino e frattaglie (cuore, fegato, polmoni, milza) e altra carne bovina (359 kg), conservata in sacchi neri di plastica non alimentare. La testa del bovino non mostrava segni di stordimento, suggerendo una macellazione non regolamentare e priva di tutele per il benessere animale.

Le autorità sanitarie hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 2.000 euro.

