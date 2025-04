Muore mentre scarica biancheria in centro a Montecatini

Un 76enne, dipendente di una ditta di trasporti con sede a Livorno, è morto mentre scaricava biancheria in un hotel in centro a Montecatini Terme. Il decesso pare avvenuto probabilmente a causa di un malore. L'uomo, residente a Livorno, si è improvvisamente accasciato a terra al mattino di oggi, giovedì 10 aprile, e nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, allertati da un operaio che lavora in un cantiere adiacente alla struttura alberghiera, non è stato possibile salvarlo. Sul posto anche il personale Asl.

