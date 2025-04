NessunDove, nuovo gruppo di lettura dedicato ai classici

Libreria NessunDove lancia un nuovo gruppo di lettura dedicato ai classici della letteratura.

Questa iniziativa si inserisce nel solco delle attività culturali già offerte dalla libreria, che includeno laboratori, eventi e gruppi di lettura per tutte le età.

Il nuovo gruppo di lettura "I Gattopardi" è pensato per esplorare alcuni dei più grandi capolavori della letteratura mondiale, offrendo un'opportunità unica per approfondire i titoli che verranno presi in esame.

I partecipanti saranno invitati a condividere le loro riflessioni e a scoprire nuove prospettive su questi testi fondamentali.

Un'esperienza culturale aperta a tutti e senza distinzione di età o background culturale. L'obiettivo è creare un ambiente accogliente e stimolante, dove condividere la passione per i classici e arricchire la propria comprensione della letteratura.

E da dove si poteva cominciare se non da “Il Gattopardo" di Tomasi Di Lampedusa da cui lo stesso gruppo prende il nome?

INFO EVENTO:

🗓️ Martedì 15 aprile

⏰ Ore 21.15

📖 Incontro gruppo di lettura “I Gattopardi” con “Il Gattopardo" di Tomasi Di Lampedusa

"Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa è un romanzo storico che racconta la transizione della Sicilia dal Regno borbonico all'Unità d'Italia. Il principe Fabrizio Salina, rappresentante dell'aristocrazia in declino, si trova al centro di un cambiamento epocale. Suo nipote Tancredi si unisce ai garibaldini, simboleggiando l'adattamento al nuovo ordine. La storia segue il declino dei Salina e l'ascesa della borghesia, con personaggi indimenticabili come Angelica.

📌 Evento gratuito e aperto a tutti/e