Spaccio vicino alle scuole, Centrodestra per Empoli: "Intollerabile"

Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli, attraverso il Capogruppo Andrea Poggianti e il Vice Capogruppo Gabriele Chiavacci, esprime "profonda preoccupazione per quanto si legge sui media riguardo alla presenza di tossicodipendenti nel giardino di Largo della Resistenza, proprio davanti al nido Trovamici e alla scuola primaria Leonardo Da Vinci".

"È intollerabile che un’area destinata a bambini, famiglie e attività educative sia divenuta teatro di consumo e, potenzialmente, di spaccio di droga. Quanto accaduto nei giorni scorsi, segnalato da genitori presenti all’uscita della scuola, è solo l’ultimo di una serie di episodi che testimoniano un crescente degrado nel cuore del centro storico" dicono i due politici.

Così Chiavacci e Poggianti: "Chiediamo con urgenza l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine nei pressi delle scuole e nei giardini pubblici, la predisposizione di presidi fissi o mobili nelle ore di ingresso e uscita dai plessi scolastici, ma soprattutto un piano comunale straordinario per la sicurezza urbana, con interventi strutturali e duraturi contro il degrado e lo spaccio. La sicurezza non può essere una promessa da campagna elettorale, ma deve tradursi in azioni concrete e immediate. I cittadini, le famiglie, i bambini hanno il diritto di vivere una città più sicura e vivibile. Se l’Amministrazione Comunale non è in grado di garantire questa sicurezza, se ne assuma pubblicamente la responsabilità. Noi continueremo a vigilare, denunciare e proporre – sempre dalla parte dei cittadini."

