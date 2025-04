Buongiorno oggi ringrazio Lucia che mi ha dato questa ricetta del dolce alle mele glassato al limone.

Lucia è venuta a Radio Lady la scorsa settimana per ritirare un buono del Lottovolante, ha portato un dolce realizzato da lei. Negli anni ogni volta che è venuta ci ha sempre portato un dolce. Questa volta ci ha regalato anche un bella piantina con i fiori gialli che ho messo sulla mia scrivania.

Ringrazio Lucia anche per la concessione della foto non solo del dolce ma anche della sua foto con il dolce negli studi di Radio Lady

Il dolce alle mele è stato poi glassato con il limone, acqua e zucchero. Vi lascio il link per realizzare la glassa con l'acqua: https://ricette.giallozafferano.it/Glassa-all-acqua.html

Torta di mele glassata al limone

Ingredienti

Come misurino utilizzate un vasetto da yogurt

3 mele

2 uova

2 vasetti di zucchero

3 vasetti di farina

1 yogurt

1 bustina di lievito

Due limoni

Pinoli

Preparazione

Sbucciate le mele e tagliatele a fettine le mettete in un piatto poi ci mettete mezzo bicchiere di zucchero e ci strizzate un limone e tenete da parte per almeno un’ora per far insaporire le mele. Le mele rilasceranno dell’acqua, filtratela e la riutilizzerete per preparare la glassa. In una ciotola mettete le uova con lo zucchero e amalgamate bene, poi aggiungete lo yogurt, girate e poi la farina setacciata e il lievito potete aggiungere i pinoli (ma anche noci o altra frutta secca). Prendete uno stampo da torta rivestitelo di carta forno e un po’ di burro, mettete l’impasto del dolce nello stampo e sopra mettete le vostre mele. Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per 50/60 minuti.

Prepariamo la glassa con il liquido rilasciato dalle mele lo mettete in un pentolino, aggiungetevi un po’ di zucchero e acqua e poi ci strizzateci un altro limone, fate cuocere a fuoco lento fino a che non si addensa. Quando il dolce sarà freddo aggiungete sopra la glassa al limone.

Lucia

